Он имел два имени: как еще можно называть Богдана Хмельницкого

Историк рассказал, что когда-то в Украине детям давали вторые имена.

Второе имя Богдана Хмельницкого / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое церковное имя Богдана Хмельницкого

Когда он выучил тюркский язык

Пожалуй, все знают, что Богдан Хмельницкий - выдающийся гетман и талантливый военачальник, одержавший ряд великих побед, вошедших в историю. Однако, эта интересная фигура скрывает один секрет.

Главред решил разобраться, как на самом деле зовут Богдана Хмельницкого.

Какое второе имя Богдана Хмельницкого

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео рассказал, что Богдан Хмельницкий имел не одно, а два имени - Богдан и Зиновий.

По его словам, Зиновий - это крестильное, церковное имя, которое давали во время крещения. Зато Богдан - не крестильное, то есть бытовое имя, которым называли ребенка в семье и использовали в повседневной жизни.

"Такие вторые имена предоставлялись детям в Украине вплоть до 18 века", - подчеркнул он.

Как Богдан Хмельницкий полюбил кофе

Историк также рассказал, что в 1620 году во время битвы Хмельницкий попал в плен к османам.

"Он провел два года в рабстве. Именно там он изучил тюркский язык и полюбил кофе", - отметил Алферов.

Интересные факты о Богдане Хмельницком - видео:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

