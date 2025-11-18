Он имел два имени: как еще можно называть Богдана Хмельницкого

Вы узнаете:
- Какое церковное имя Богдана Хмельницкого
- Когда он выучил тюркский язык
Пожалуй, все знают, что Богдан Хмельницкий - выдающийся гетман и талантливый военачальник, одержавший ряд великих побед, вошедших в историю. Однако, эта интересная фигура скрывает один секрет.
Главред решил разобраться, как на самом деле зовут Богдана Хмельницкого.
Какое второе имя Богдана Хмельницкого
Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео рассказал, что Богдан Хмельницкий имел не одно, а два имени - Богдан и Зиновий.
По его словам, Зиновий - это крестильное, церковное имя, которое давали во время крещения. Зато Богдан - не крестильное, то есть бытовое имя, которым называли ребенка в семье и использовали в повседневной жизни.
"Такие вторые имена предоставлялись детям в Украине вплоть до 18 века", - подчеркнул он.
Как Богдан Хмельницкий полюбил кофе
Историк также рассказал, что в 1620 году во время битвы Хмельницкий попал в плен к османам.
"Он провел два года в рабстве. Именно там он изучил тюркский язык и полюбил кофе", - отметил Алферов.
Интересные факты о Богдане Хмельницком - видео:
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
