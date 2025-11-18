Укр
"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в него

Катакомбы, берущие начало со Шкодовой горы, скрывают под собой опасный подземный мир, полный легенд и реальных угроз для посетителей.
'Минус 10°C и ловушки': в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в него
Катакомбы Одессы - где вход в одесские катакомбы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему в Одессе так много катакомб
  • Для чего строили одесские катакомбы
  • Какая температура в катакомбах Одессы

В окрестностях Одессы, среди старинных могил Казацкого кладбища, скрыт один из самых масштабных исторических объектов Украины. Шкодова гора - место, которое веками хранит под собой настоящий подземный город: одесские катакомбы. Именно отсюда начинается один из крупнейших в мире лабиринтов, протяженность которого достигает сотен километров. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил, где вход в катакомбы Одессы.

видео дня

Сердце одесских катакомб: что скрывает Шкодова гора

Вход в одесские катакомбы расположен на территории Казацкого кладбища Одессы. Именно здесь, на склонах Шкодовой горы, начинается путь в подземный город.

Шкодова гора сыграла ключевую роль в формировании города. В конце XVIII века здесь добывали известняк - материал, из которого казаки возводили здания будущей "Южной Пальмиры". Но кроме стратегического значения, эта гора имеет и собственную легенду, объясняющую ее название.

"Есть такая легенда, и это, по сути, официальная версия: чумаки, которые направлялись в Одессу... передвигаться по этой горе было сложно, часто ломались колеса, дорога делала "шкоду". Вот так и возникло название - "Шкодова гора"", - говорит профессиональный проводник и автор YouTube-канала "Приключения с Маузером" Роман Маузер.

Когда-то это была важная часть Млечного пути - одной из главных дорог в Одессу.

Что находится в катакомбах Одессы

Продюсер 1+1 media и основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов вместе с командой спустился в пещеры под Шкодовой горой. Уже на входе они почувствовали резкий температурный перепад.

"О, слушайте, здесь температура сразу минус 10 градусов от того, что там на улице", - отмечает Галимов.

Смотрите видео об одесских катакомбах:

Катакомбы встречают не только холодом, но и непростыми условиями передвижения.

"Я думал, что мы пойдем в полный рост, а мы сразу на корячки... Здесь все просто завалено, и мне кажется, что может что-то ударить на голову", - рассказывает он.

Несмотря на пугающие впечатления, проводник успокаивает, что потолок не является главной опасностью.

Смерти в катакомбах Одессы

Проводник отметил, что одни из самых опасных объектов в катакомбах - старые, узкие и глубокие колодцы, часто заполненные ледяной водой.

"У нас был трагический случай: парень пошел сам исследовать катакомбы и упал в такой колодец... Вылезти уже не смог и утонул. Вода очень холодная - всего 12°C, человек там долго не протянет", - рассказывает Маузер.

Именно поэтому специалисты просят ни в коем случае не ходить в катакомбы самостоятельно.

Кроме того, Галимов отметил, что отправляясь в катакомбы, нужно помнить о правилах, которые могут спасти жизнь.

"Не трогать потолок, особенно там, где его трогать не хочется... Есть правила поведения. Вы будете меня слушать - и все будет хорошо", - подчеркивает Маузер.

Даже опытные исследователи двигаются здесь осторожно - достаточно одного неправильного шага, чтобы оказаться в опасности.

Чем опасны катакомбы

По словам специалистов, катакомбы - это не туристический аттракцион. И как только кто-то пренебрегает правилами, последствия могут быть серьезными.

"Это путешествие сложное и опасное. Не пытайтесь повторить его самостоятельно. Буквально накануне... в катакомбах заблудилось четверо подростков, которых искала полиция с кинологами", - предупреждается в видео.

Галимов отметил, что к счастью, детей нашли живыми, но они могли стать следующими жертвами подземного лабиринта.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

