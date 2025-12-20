За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Вы узнаете:
- Почему Донецк изначально назывался Юзовка
- Почему город переименовали в Сталино
- Как город стал Донецком
Современное название "Донецк" является одним из трех, которые город носил за полтора века существования. Каждое имя одного из главных промышленных центров Украины отражало определенный исторический период и политическое влияние.
История города Донецк.
Кто основал город и как он изначально назывался
История Донецка началась в 1869 году, рассказал в проекте "Реальная история" журналист Аким Галимов. Именно тогда валлийский инженер и предприниматель Джон Юз выкупил землю в долине реки Кальмиус для строительства металлургического завода. Место выбрали из-за богатых залежей угля и железной руды, что способствовало быстрому развитию промышленности.
Вокруг завода и угольных шахт быстро вырос рабочий поселок, получивший название Юзовка. Юз привез из Британии не только капитал, но и передовые технологии.
Поселок развивался по европейскому образцу. В нем появились больницы, школы, кирпичные дома и церкви. К началу XX века Юзовка стала мощным промышленным узлом, куда съезжались специалисты со всей Европы и рабочие из разных уголков тогдашней империи.
Смотрите видео об истории Донецка:
Как Юзовка превратилась в Сталино
В 1924 году, после установления советской власти, город получил новое имя - Сталино. С одной стороны название чествовало Иосифа Сталина, а с другой - символизировало "стальной" характер промышленного региона.
В этот период город пережил бурную индустриализацию. В тогдашнем Сталино строились заводы-гиганты и город стал главной "кузницей" советского тяжелого машиностроения.
Сталино начал приобретать монументальный вид. Появились широкие проспекты, театры и большие парки. Даже Вторая мировая война, которая принесла катастрофические разрушения и оккупацию, не остановила промышленный рост и в послевоенные годы город восстановили за считанные годы, а его население перевалило за миллион.
Почему в 1961 году город внезапно стал Донецком
Название Донецк появилось в 1961 году во время волны десталинизации. Советское руководство стремилось убрать имя диктатора с карты страны. Новое название выбрали по географическому принципу - в честь реки Северский Донец, хотя сам город стоит на берегах Кальмиуса.
Именно как Донецк город достиг своего расцвета в пределах независимой Украины. Он стал не только угольной столицей, но и современным культурным и спортивным центром. Донецк 80-х и 90-х годов славился своими розами (его называли "городом миллиона роз"), а в начале 2000-х началась масштабная модернизация.
Как изменился Донецк
Период независимости стал для Донецка временем больших амбиций. Город трансформировался из чисто индустриального гиганта в современный европейский центр. Кульминацией этого развития стала подготовка к Евро-2012.
В городе появился сверхсовременный аэропорт имени Сергея Прокофьева и архитектурная жемчужина - стадион "Донбасс Арена", который считался одним из лучших в Восточной Европе. Донецк был городом интеллектуальной элиты, мощных университетов и амбициозных бизнес-проектов, пока военные действия 2014 года не изменили его судьбу, превратив цветущий мегаполис в эпицентр боевых действий.
Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".
