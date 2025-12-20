Укр
Читать на украинском
За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Руслана Заклинская
20 декабря 2025, 18:07
Украинский город, основанный валлийцем, десятилетиями носил имя диктатора.
За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя
История трансформации Донецка / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Почему Донецк изначально назывался Юзовка
  • Почему город переименовали в Сталино
  • Как город стал Донецком

Современное название "Донецк" является одним из трех, которые город носил за полтора века существования. Каждое имя одного из главных промышленных центров Украины отражало определенный исторический период и политическое влияние.

Главред узнал, истоория города Донецк.

Кто основал город и как он изначально назывался

История Донецка началась в 1869 году, рассказал в проекте "Реальная история" журналист Аким Галимов. Именно тогда валлийский инженер и предприниматель Джон Юз выкупил землю в долине реки Кальмиус для строительства металлургического завода. Место выбрали из-за богатых залежей угля и железной руды, что способствовало быстрому развитию промышленности.

Вокруг завода и угольных шахт быстро вырос рабочий поселок, получивший название Юзовка. Юз привез из Британии не только капитал, но и передовые технологии.

Поселок развивался по европейскому образцу. В нем появились больницы, школы, кирпичные дома и церкви. К началу XX века Юзовка стала мощным промышленным узлом, куда съезжались специалисты со всей Европы и рабочие из разных уголков тогдашней империи.

Смотрите видео об истории Донецка:

Как Юзовка превратилась в Сталино

В 1924 году, после установления советской власти, город получил новое имя - Сталино. С одной стороны название чествовало Иосифа Сталина, а с другой - символизировало "стальной" характер промышленного региона.

В этот период город пережил бурную индустриализацию. В тогдашнем Сталино строились заводы-гиганты и город стал главной "кузницей" советского тяжелого машиностроения.

Сталино начал приобретать монументальный вид. Появились широкие проспекты, театры и большие парки. Даже Вторая мировая война, которая принесла катастрофические разрушения и оккупацию, не остановила промышленный рост и в послевоенные годы город восстановили за считанные годы, а его население перевалило за миллион.

Почему в 1961 году город внезапно стал Донецком

Название Донецк появилось в 1961 году во время волны десталинизации. Советское руководство стремилось убрать имя диктатора с карты страны. Новое название выбрали по географическому принципу - в честь реки Северский Донец, хотя сам город стоит на берегах Кальмиуса.

Именно как Донецк город достиг своего расцвета в пределах независимой Украины. Он стал не только угольной столицей, но и современным культурным и спортивным центром. Донецк 80-х и 90-х годов славился своими розами (его называли "городом миллиона роз"), а в начале 2000-х началась масштабная модернизация.

Как изменился Донецк

Период независимости стал для Донецка временем больших амбиций. Город трансформировался из чисто индустриального гиганта в современный европейский центр. Кульминацией этого развития стала подготовка к Евро-2012.

В городе появился сверхсовременный аэропорт имени Сергея Прокофьева и архитектурная жемчужина - стадион "Донбасс Арена", который считался одним из лучших в Восточной Европе. Донецк был городом интеллектуальной элиты, мощных университетов и амбициозных бизнес-проектов, пока военные действия 2014 года не изменили его судьбу, превратив цветущий мегаполис в эпицентр боевых действий.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

новости Донецка Иосиф Сталин История Украины культура
