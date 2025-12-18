Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

"Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называется

Руслана Заклинская
18 декабря 2025, 17:43
56
Название авиабазы "Украинка" имеет не военное, а историческое происхождение.
'Украинка' рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называется
Зеленый Клин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Для чего Российская империя массово переселяла украинцев на Дальний Восток
  • Почему название "Украинка" не является случайным
  • Почему "Украинка" входит в тройку ключевых тыловых авиабаз РФ

Авиабаза с говорящим названием "Украинка" находится почти в 6 тысячах километров от украинской границы. Российская база носит название, происходящее от украинских переселенцев, чьи потомки сегодня вынуждены наблюдать, как с этого аэродрома взлетают самолеты для ударов по их исторической Родине.

Главред узнал, как село и авиабаза "Украинка" появились в РФ.

Кто и зачем заселял Зеленый Клин

Зеленый Клин - это историческое название территорий Дальнего Востока Российской империи, куда массово переселялись украинцы еще в ХVIII. Речь идет о современных Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, части Сахалина и побережье Тихого океана. По расстоянию это был край света, но для сотен тысяч украинских крестьян - шанс на землю и выживание.

В проекте "Глобус Украины" рассказали, что причины переселения были вполне прагматичные. Имперская власть активно поощряла колонизацию Дальнего Востока: бесплатные наделы, льготы, освобождение от налогов, помощь с переездом. Украинцы стали одной из главных движущих сил этой экспансии.

Почему именно украинцы стали большинством

Переселение не было хаотичным. На Дальний Восток ехали целыми общинами - с Полтавщины, Черниговщины, Киевщины, Харьковщины. Они селились компактно, сохраняли язык, традиции, называли села знакомыми именами: Украинка, Черниговка, Полтавка, Киевка.

"Люди не понимали, куда они едут и что их там ждет. Там очень каменистая земля, там холмы. Они, когда приехали, также не употребляли красную икру - ее скармливали свиньям, - да и красную рыбу не особо ели. Боялись камбалы, которая была плоской: видеть глаза сверху наружу не очень привычно", - рассказал кандидат исторических наук Андрей Попок.

Первым переселенцам государство оплачивало проезд и оказывало значительную помощь: полугодовой запас продуктов, до 100 рублей на стройматериалы, семена, двух волов, корову и 100 десятин земли (более 100 га). Для крестьянина из Центральной Украины того времени это была колоссальная площадь.

В начале ХХ века украинцы составляли до 60-70% сельского населения отдельных районов Приморья и Амурщины. В некоторых местностях украинский язык звучал чаще русского, а быт, песни и обряды почти не отличались от тех, что были за тысячи километров - на Приднепровье.

Клином тогда называли земельные участки. Именно из-за буйных лесов, плодородных земель и "украинского характера" поселений регион и получил название - Зеленый Клин.

Откуда в глубине России появилась "Украинка"

Название аэродрома не является случайным совпадением или советской выдумкой. Название "Украинка" происходит не от военной символики, а от истории заселения региона.

Рядом с аэродромом расположено село Украинка в Серишевском районе. Его основали украинские переселенцы еще во времена Российской империи - часть большой волны миграции украинцев на Дальний Восток, который тогда называли Зеленым Клином. Название сохранилось, несмотря на все имперские и советские трансформации, как молчаливое напоминание об украинском присутствии в регионе.

Смотрите видео о том, как и России появилась "Украинка":

Как советская авиация сделала "Украинку" стратегической

История авиабазы начинается в 1950-х годах. Уже тогда она стала одной из немногих советских баз, способных обслуживать тяжелые стратегические бомбардировщики. Это стало возможным благодаря бетонной взлетно-посадочной полосе длиной 3500 метров.

С 1960-х годов на авиабазе базировались самолеты-заправщики М-4, которые обеспечивали полеты стратегической авиации над Тихим океаном. В 1980-х "Украинка" стала штабом 73-й тяжелой бомбардировочной дивизии с самолетами 3М и позже Ту-95К-22. Так авиабаза постепенно превратилась в один из ключевых элементов советской, а впоследствии и российской стратегической авиации.

Какую роль "Украинка" играет сегодня

Сейчас на авиабазе дислоцируется 326-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия. В ее состав входят 182-й гвардейский Севастопольско-Берлинский и 79-й тяжелые авиаполки, вооруженные стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и бомбардировщиками Ту-22М3. Именно отсюда поднимаются самолеты, способные нести крылатые ракеты Х-101, которые Россия использует для ударов по Украине.

"Украинка", вместе с авиабазами "Энгельс" и "Белая", входит в тройку главных тыловых узлов стратегической авиации РФ. После потерь и уязвимости других баз ее значение только возросло.

Действительно ли база неуязвима из-за своей удаленности

Расстояние от Лондона до Вашингтона - именно такой путь разделяет украинскую границу и амурскую авиабазу. Сейчас даже самые мощные украинские разработки, такие как ракета "Фламинго" с дальностью 3 тысячи километров, покрывают лишь половину этой дистанции.

Однако история современной войны доказывает, что физическое расстояние перестает быть абсолютной гарантией безопасности. Развитие технологий, диверсионные мероприятия и возможность атак с неожиданных направлений делают "Украинку" лишь условно безопасной.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Глобус Украины

Глобус Украины - это проект службы новостей ТСН (1+1), который раскрывает малоизвестные или неочевидные факты об Украине и украинцах в мировом контексте. Проект сосредоточен на истории, географии, культуре, влиянии украинцев за пределами современных границ государства, а также на украинском следе в глобальных событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

18:20Война
До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:42Синоптик
В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

17:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Последние новости

18:56

Одно действие, которое защитит сад: что стоит сделать перед морозами

18:40

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: действенные способы за копейки

18:34

На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного: в чем причина

18:20

Мощный взрыв прямо на мосту, где были люди: россияне атаковали Одесскую область

17:52

Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
17:43

"Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называетсяВидео

17:42

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:41

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

17:17

Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

Реклама
16:58

"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

16:44

Весь экипаж погиб: разбился украинский Ми-24

16:42

Чтобы не потерять счастье и удачу: какие вещи нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

16:41

Боксер-Минни Маус: Усик умилил танцем на утреннике 1,5-летней дочериВидео

16:23

Евро "рухнуло" после рекордного роста: свежий курс валют на 19 декабря

16:16

В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского, который доставил нарушителя

16:06

Зеленский сделал откровенное заявление о Трампе - что он сказал

16:04

Кремль перешел к гастродипломатии: Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из РФ

15:59

Французская прокуратура и НАПК проверят состояние депутата Валентина Запорощука, - "Движение территориальных общин"

15:49

Три знака зодиака совсем скоро будут купаться в деньгах: кто эти счастливчики

15:40

Как приготовить идеальную кутью: одна неочевидная деталь может испортить вкус

Реклама
15:36

В семье Софии Ротару двойное пополнение: как назвали близнецов

15:32

Взрывная ночь для оккупантов: в Генштабе подтвердили массированную атаку по объектам РФ

15:14

Что происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник рассказал о пережитомВидео

14:52

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:51

Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

14:50

Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

14:45

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

14:42

Про Меланию Трамп сняли фильм: как выглядит закулисная жизнь Первой леди СШАВидео

14:03

Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

13:57

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

13:56

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

13:55

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

13:54

5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам

13:21

"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

13:17

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФФото

13:06

Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

13:06

На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

13:00

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

12:53

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

Реклама
12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

12:29

Гороскоп на завтра 19 декабря: Близнецам - давление, Стрельцам - важное решение

12:28

Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

12:14

Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

12:10

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

11:57

Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять