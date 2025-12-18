'Украинка' рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называется

Название авиабазы "Украинка" имеет не военное, а историческое происхождение.

https://glavred.info/culture/ukrainka-ryadom-s-kitaem-pochemu-rossiyskaya-strategicheskaya-aviabaza-tak-nazyvaetsya-10725296.html Ссылка скопирована

Зеленый Клин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Для чего Российская империя массово переселяла украинцев на Дальний Восток

Почему название "Украинка" не является случайным

Почему "Украинка" входит в тройку ключевых тыловых авиабаз РФ

Авиабаза с говорящим названием "Украинка" находится почти в 6 тысячах километров от украинской границы. Российская база носит название, происходящее от украинских переселенцев, чьи потомки сегодня вынуждены наблюдать, как с этого аэродрома взлетают самолеты для ударов по их исторической Родине.

Главред узнал, как село и авиабаза "Украинка" появились в РФ.

Кто и зачем заселял Зеленый Клин

Зеленый Клин - это историческое название территорий Дальнего Востока Российской империи, куда массово переселялись украинцы еще в ХVIII. Речь идет о современных Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, части Сахалина и побережье Тихого океана. По расстоянию это был край света, но для сотен тысяч украинских крестьян - шанс на землю и выживание.

В проекте "Глобус Украины" рассказали, что причины переселения были вполне прагматичные. Имперская власть активно поощряла колонизацию Дальнего Востока: бесплатные наделы, льготы, освобождение от налогов, помощь с переездом. Украинцы стали одной из главных движущих сил этой экспансии.

Почему именно украинцы стали большинством

Переселение не было хаотичным. На Дальний Восток ехали целыми общинами - с Полтавщины, Черниговщины, Киевщины, Харьковщины. Они селились компактно, сохраняли язык, традиции, называли села знакомыми именами: Украинка, Черниговка, Полтавка, Киевка.

"Люди не понимали, куда они едут и что их там ждет. Там очень каменистая земля, там холмы. Они, когда приехали, также не употребляли красную икру - ее скармливали свиньям, - да и красную рыбу не особо ели. Боялись камбалы, которая была плоской: видеть глаза сверху наружу не очень привычно", - рассказал кандидат исторических наук Андрей Попок.

Первым переселенцам государство оплачивало проезд и оказывало значительную помощь: полугодовой запас продуктов, до 100 рублей на стройматериалы, семена, двух волов, корову и 100 десятин земли (более 100 га). Для крестьянина из Центральной Украины того времени это была колоссальная площадь.

В начале ХХ века украинцы составляли до 60-70% сельского населения отдельных районов Приморья и Амурщины. В некоторых местностях украинский язык звучал чаще русского, а быт, песни и обряды почти не отличались от тех, что были за тысячи километров - на Приднепровье.

Клином тогда называли земельные участки. Именно из-за буйных лесов, плодородных земель и "украинского характера" поселений регион и получил название - Зеленый Клин.

Откуда в глубине России появилась "Украинка"

Название аэродрома не является случайным совпадением или советской выдумкой. Название "Украинка" происходит не от военной символики, а от истории заселения региона.

Рядом с аэродромом расположено село Украинка в Серишевском районе. Его основали украинские переселенцы еще во времена Российской империи - часть большой волны миграции украинцев на Дальний Восток, который тогда называли Зеленым Клином. Название сохранилось, несмотря на все имперские и советские трансформации, как молчаливое напоминание об украинском присутствии в регионе.

Смотрите видео о том, как и России появилась "Украинка":

Как советская авиация сделала "Украинку" стратегической

История авиабазы начинается в 1950-х годах. Уже тогда она стала одной из немногих советских баз, способных обслуживать тяжелые стратегические бомбардировщики. Это стало возможным благодаря бетонной взлетно-посадочной полосе длиной 3500 метров.

С 1960-х годов на авиабазе базировались самолеты-заправщики М-4, которые обеспечивали полеты стратегической авиации над Тихим океаном. В 1980-х "Украинка" стала штабом 73-й тяжелой бомбардировочной дивизии с самолетами 3М и позже Ту-95К-22. Так авиабаза постепенно превратилась в один из ключевых элементов советской, а впоследствии и российской стратегической авиации.

Какую роль "Украинка" играет сегодня

Сейчас на авиабазе дислоцируется 326-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия. В ее состав входят 182-й гвардейский Севастопольско-Берлинский и 79-й тяжелые авиаполки, вооруженные стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и бомбардировщиками Ту-22М3. Именно отсюда поднимаются самолеты, способные нести крылатые ракеты Х-101, которые Россия использует для ударов по Украине.

"Украинка", вместе с авиабазами "Энгельс" и "Белая", входит в тройку главных тыловых узлов стратегической авиации РФ. После потерь и уязвимости других баз ее значение только возросло.

Действительно ли база неуязвима из-за своей удаленности

Расстояние от Лондона до Вашингтона - именно такой путь разделяет украинскую границу и амурскую авиабазу. Сейчас даже самые мощные украинские разработки, такие как ракета "Фламинго" с дальностью 3 тысячи километров, покрывают лишь половину этой дистанции.

Однако история современной войны доказывает, что физическое расстояние перестает быть абсолютной гарантией безопасности. Развитие технологий, диверсионные мероприятия и возможность атак с неожиданных направлений делают "Украинку" лишь условно безопасной.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Глобус Украины Глобус Украины - это проект службы новостей ТСН (1+1), который раскрывает малоизвестные или неочевидные факты об Украине и украинцах в мировом контексте. Проект сосредоточен на истории, географии, культуре, влиянии украинцев за пределами современных границ государства, а также на украинском следе в глобальных событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред