"Переломный момент": в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России

Юрий Берендий
18 декабря 2025, 16:58
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
'Переломный момент': в ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов России
В ЕС поставили точку в вопросе замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, фото: European Union

О чем говорится в материале:

  • Туск заявил о "переломном моменте" в переговорах по использованию замороженных активов РФ
  • Польский премьер отметил, что все страны согласились направить эти средства на помощь Украине
  • Дискуссии еще продолжаются

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что все страны согласились на использование замороженных российских активов для поддержки Украины. Он отметил, что сейчас еще прорабатываются технические аспекты этого вопроса. Об этом он заявил в комментарии СМИ, передает Укринформ.

По его словам, в вопросе финансовой помощи Украине за счет российских замороженных активов среди государств ЕС в Брюсселе достигнут переломный этап.

"Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины",- отметил Туск.

Туск также отметил, что между странами все еще ведутся обсуждения, а отдельные государства стремятся максимально усилить собственные гарантии. В то же время, по его словам, процесс движется в направлении предоставления Украине репарационного займа, обеспеченного замороженными активами России.

Глава польского правительства сообщил, что сейчас продолжается работа по убеждению Бельгии в серьезности гарантий со стороны других стран ЕС.

Туск подчеркнул, что использование замороженных российских активов является для Европы "мощным инструментом давления на Россию", которых в арсенале ЕС немного.

По его словам, в этой ситуации ключевым является политический аспект, поскольку существует ощущение, что Украина оказалась под давлением.

Польский премьер отметил, что Европа, особенно Польша и Дания, выступает в защиту Украины, предотвращая внешнее давление, которое может приближать "вариант капитуляции". Он добавил, что это задача Европы, и Россия будет вынуждена признать факт направления замороженных средств в пользу Украины.

"Это действительно был бы инструмент, который бы в определенной степени уравновесил ситуацию в переговорах между Россией и Украиной. Мы бы очень хотели, чтобы Украина не была беспомощной перед разнообразным давлением, в том числе и со стороны России. И я еще раз говорю, это в интересах Польши", - подчеркнул Туск.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к интенсивным переговорам, направленным на поиск решения по финансовой поддержке Украины. Речь идет о намерении согласовать выделение около 90 миллиардов евро на нужды Украины в течение следующих двух лет. Об этом она сообщила накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

В то же время, как отмечает The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп фактически оттесняет Европу на второстепенную роль, усиливая давление на Украину с целью склонить ее к несправедливому миру. Однако Европейский Союз, по оценке издания, все еще имеет весомый инструмент влияния - около 245 миллиардов долларов российских активов, замороженных на территории ЕС, если решится воспользоваться этим ресурсом.

Как пишет Politico, основной угрозой для единства Европы становится не столько сопротивление отдельных стран-членов, сколько позиция администрации Дональда Трампа, которая активно пытается влиять на решение Евросоюза по использованию замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

О персоне: Дональд Туск

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Туск Дональд Туск денежная помощь
Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

