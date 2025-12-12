Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Инна Ковенько
12 декабря 2025, 20:56
149
Таким образом, в ЕС устранили риск того, что Венгрия или Словакия сорвет этот процесс, проголосовав "против" и заставив Евросоюз вернуть средства Кремлю.
ЕС согласился заморозить российские активы на неопределенный срок
ЕС согласился заморозить российские активы на неопределенный срок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Вкратце:

  • ЕС бессрочно заморозил €210 млрд активов российского центробанка
  • В 2026-2027 годах Украина должна получить €165 млрд кредита в качестве аванса репараций
  • 18 декабря лидеры ЕС встретятся, чтобы финализировать детали репарационного кредита

ЕС в пятницу, 12 декабря, согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе.

Следовательно, это устраняет значительное препятствие использования этих средств для помощи Украине, сообщает агентство Reuters.

видео дня

Отмечается, что это стало первым большим шагом, ведь ранее решение о замораживании приходилось обновлять каждые шесть месяцев, что создавало риск его блокирования Венгрией или Словакией.

Бессрочное замораживание должно убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита объемом до €165 млрд для покрытия бюджетных потребностей в 2026-2027 годах.

Украина вернет кредит только после того, как Россия компенсирует убытки от войны, что фактически превращает его в аванс будущих репараций.

Лидеры ЕС должны встретиться 18 декабря, чтобы согласовать детали репарационного механизма и предоставить гарантии Бельгии, чтобы она не осталась сама оплачивать возможный счет в случае успешного иска Москвы.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также к ним присоединятся другие лидеры Европы, ЕС и НАТО.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение о бессрочном замораживании российских активов.

"Я приветствую решение Совета относительно нашего предложения продолжить замораживание российских суверенных активов. Мы посылаем России четкий сигнал: пока продолжается эта жестокая агрессивная война, расходы для России будут расти", - говорится в сообщении.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал Главред, ранее сообщалось, что соглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

После встречи на сайте британского заявления было опубликовано заявление, в котором говорится о том, что все лидеры согласилась, что сейчас критический момент. Поэтому необходимо продолжать наращивать поддержку Украины и экономическое давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы положить конец войне.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине репарации
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:38Фронт
РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

21:36Украина
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудеса

Последние новости

22:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная

22:38

Успешная операция ВСУ: остатки русских в Купянске окружены

22:32

Трамп не против пустить на дно "теневой флот" РФ: всплыли неожиданные детали

22:22

Угроза "дополнительной очереди": эксперт раскрыл возможный сценарий зимних отключений

22:21

Курил и сам писал песни: какой была жизнь Степана Гиги

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
22:09

Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

21:54

Трижды оказывался под дулом - какой украинский поэт чудом избежал расстрела

21:48

Наука против мифа: почему глобальный Всемирный Потоп был невозможен с точки зрения геологии

21:36

РФ ударила по судам в черноморских портах: что известно о раненых и "прилетах"

Реклама
21:02

Познакомился с родным братом Эскобара: Дмитрий Комаров рассказал о важной съемке

20:56

Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

20:55

Праздничный Лондон: от королевских елок до украинского Рождества в британском стиле

20:53

Декабрь время для "хирургии" сада: почему зимняя обрезка эффективнее весеннейВидео

20:46

Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

20:25

Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

20:23

"На протезе еще не выступала": ветеран Руслана Данилкина идет на "Танцы со звездами"

20:22

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

20:05

Россияне ищут в Украине дома для радиоретрансляторов "Шахедов": кто под угрозой

19:57

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭКФото

19:56

Как скрыть отросшие корни волос: топ причесок, которые легко повторить дома

Реклама
19:52

Готовые формулы зимнего стиля: как одеться тепло и модно в этом сезоне

19:45

УАФ применила рекордное наказание: Ротань получил ощутимый штраф и не только

19:45

Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать

19:39

"Так делать не надо": какой сюрприз украинские спецслужбы готовят россиянам

19:27

Цены резко упали на 10%: продавцы массово снижают стоимость популярного продукта

19:24

РФ пошла на прорыв с танками и пехотой: в ВСУ назвали опасное направление

19:10

Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территориймнение

19:03

Выборы в Украине: Подоляк назвал три ключевых условия для их проведения

18:42

Полезен или опасен: история самой скандальной добавки СССР

18:41

В ПриватБанке сбой с "Национальным кэшбэком": что говорят в банке

18:41

Света не будет во всех регионах Украины: появились графики отключений на 13 декабря

18:29

В Австралии парашютист повис на самолете во время прыжка и чудом выжилВидео

18:17

Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

17:58

Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щеткахВидео

17:51

Не только Крым и Донбасс: какие еще ключевые пункты мирного плана Кремль отверг

17:39

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

17:29

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

16:56

"Довел до слез": Вакарчук расстрогал моментом с подросшими детьмиВидео

16:49

Обязательно ли называть ребенка по церковному календарю - ответ священникаВидео

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

Реклама
16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять