Евросоюз бессрочно заморозил российские активы: раскрыты детали важного решения

Таким образом, в ЕС устранили риск того, что Венгрия или Словакия сорвет этот процесс, проголосовав "против" и заставив Евросоюз вернуть средства Кремлю.

ЕС согласился заморозить российские активы на неопределенный срок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Вкратце:

ЕС бессрочно заморозил €210 млрд активов российского центробанка

В 2026-2027 годах Украина должна получить €165 млрд кредита в качестве аванса репараций

18 декабря лидеры ЕС встретятся, чтобы финализировать детали репарационного кредита

ЕС в пятницу, 12 декабря, согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе.

Следовательно, это устраняет значительное препятствие использования этих средств для помощи Украине, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это стало первым большим шагом, ведь ранее решение о замораживании приходилось обновлять каждые шесть месяцев, что создавало риск его блокирования Венгрией или Словакией.

Бессрочное замораживание должно убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита объемом до €165 млрд для покрытия бюджетных потребностей в 2026-2027 годах.

Украина вернет кредит только после того, как Россия компенсирует убытки от войны, что фактически превращает его в аванс будущих репараций.

Лидеры ЕС должны встретиться 18 декабря, чтобы согласовать детали репарационного механизма и предоставить гарантии Бельгии, чтобы она не осталась сама оплачивать возможный счет в случае успешного иска Москвы.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также к ним присоединятся другие лидеры Европы, ЕС и НАТО.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение о бессрочном замораживании российских активов.

"Я приветствую решение Совета относительно нашего предложения продолжить замораживание российских суверенных активов. Мы посылаем России четкий сигнал: пока продолжается эта жестокая агрессивная война, расходы для России будут расти", - говорится в сообщении.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал Главред, ранее сообщалось, что соглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

Напомним, 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

После встречи на сайте британского заявления было опубликовано заявление, в котором говорится о том, что все лидеры согласилась, что сейчас критический момент. Поэтому необходимо продолжать наращивать поддержку Украины и экономическое давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы положить конец войне.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

