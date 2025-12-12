Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезоне

Вы узнаете:
- Какие вещи стали антитрендом этой зимы
- Чем заменить антитренды 2026 года
С приходом зимы появляются не только новые модные веяния, но и устаревшие сочетания вещей, которых нужно избегать. Главред собрал информацию о главных антитрендах зимы 2026 и объяснил, какие сочетания одежды и обуви больше не работают в современных образах.
Угги и леггинсы
По словам Андре Тана, сочетание угги и леггинсов признано самой распространенной модной ошибкой этого сезона. Сама по себе форма угги в паре с облегающими леггинсами делает низ слишком "легким" и нарушает баланс образа. Если же отказаться от любимой зимней обуви сложно, он советует другой подход - надевать их с брюками-клеш или трикотажными костюмами. Также к леггинсам можно выбрать другую обувь.
"Вместе они уже не так эффектно смотрятся, как несколько лет назад. Поэтому если хотите оставаться в тренде, замените угги на стильную зимнюю обувь. Например, на элегантные ботинки", - объясняет дизайнер.
Сапоги и джоггеры
Комбинация сапог и джоггеров вошла в список антитрендов одежды зимы 2026. Андре Тан объясняет, что эта комбинация, которая была актуальной несколько сезонов назад, сегодня искажает современный силуэт. Джоггеры создают лишний объем в нижней части, в то время как мода 2026 года движется в сторону чистых линий. Вместо джоггеров дизайнер советует выбирать свободные теплые брюки - они выглядят намного стильнее и очень современно.
"Сапоги и джоггеры были очень-очень актуальны несколько сезонов назад. Вместо джоггеров выбирайте теплые свободные брюки - они выглядят очень стильно и очень современно", - отмечает Андре Тан.
Куртка и спортивный костюм
Андре Тан считает, что сочетание зимней куртки и спортивного костюма уже отжило себя и является устаревшим решением для холодного сезона. Чтобы создать стильный зимний образ, он советует заменять верхнюю одежду на дубленку или даже шубу (например, из экомеха), которые сразу делают лук более современным и элегантным. Дизайнер также акцентирует на том, чем заменить спортивный костюм.
"Спортивный костюм замените на трикотажный пример из шерсти или кашемира. Это тепло и намного элегантнее. И вы будете себя совсем по-другому чувствовать", - заверил модный эксперт.
Антитренды зимы 2026 - советы Андре Тана:
О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
