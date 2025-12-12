Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали

Оксана Самойлова рассказала о сложном периоде в отношениях с дочерью.

Оксана Самойлова рассказала о попытках суицида дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган, скрин из видео

Жена предателя Джигана рассказала про проблемы их старшей дочери

Почему она предприняла попытки попрощаться с жизнью

Жена предателя Украины репера Джигана, который поддерживает террористическое вторжение РФ, откровенно рассказала о серьезных проблемах в семье. По словам Оксаны Самойловой в эфире их семейного шоу, старшая дочь Джигана Ариела предпринимала попытки суицида.

Блогерша пожаловалась, что на фоне семейных проблем она тяжело переживала подростковый период дочери. Ариела не только выделялась своим внешним видом, но и пыталась себе навредить.

Джиган - дочери / фото: instagram.com, Джиган

"С 13 до 13,5 лет мы проживали страшнейшие периоды. И попытки суицида — чего только не проживали… Это кошмар! Сейчас все уложилось, слава Богу. Когда я приняла Ари со всеми темными сторонами, загонами и тараканами — мы с ней сошлись в едином потоке, как в детстве", — рассказала про этот период Оксана.

По словам жены Джигана, в ее семье всегда были проблемы, но публика хотела видеть идеальную картинку в соцсетях, поэтому предпочитала их не замечать. Более того, блогерша заявила о том, что Джиган давно жил свою жизнь не вовлекаясь в проблемы своих родных.

Джиган и Оксана Самойлова / фото: instagram.com, Джиган

"Эти идеальные прекрасные дети, эти идеальные прекрасные родители, идеально прекрасная картинка, идеально прекрасная пара — люди сами дали нам этот ярлык. Я ни разу не сказала, что это так и есть. Но, как бы там ни было, так, как есть сейчас — быть не должно", — оправдывалась Самойлова.

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

