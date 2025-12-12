"Четко заявляю": Фицо прокомментировал предоставление Украине репарационного займа

Словацкий премьер считает, что решение ЕК может привести к продолжению войны.

Словакия против предоставления Украине средств / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщил Фицо:

Словакия не поддержит решение ЕК по репарационному кредиту

ЕС действует ошибочно в поддержке Украины

Заканчивать войну военным путем в Украине неправильно

Европейская комиссия настроена предоставить Украине репарационный кредит за счет замороженных активов страны-агрессора России. Однако премьер-министр одной из стран-членов ЕС заявил, что не поддержит такое решение.

Во время выступления в парламенте словацкий чиновник Роберт Фицо сказал, что репарационный заем его страна не поддержит, если деньги пойдут на военные нужды Украины.

Фицо раскритиковал ЕС

Премьер Словакии считает, что военного решения не может быть в войне в Украине и ЕС действует стратегически неправильно и неэффективно.

"Я очень четко заявляю, что не могу поддержать ни одно решение финансовых потребностей Украины на предстоящем Европейском Совете, которое включало бы покрытие военных расходов страны на последующие годы. Я не ищу никаких оправданий, ни финансовых, ни юридических", - подчеркнул он.

Свою позицию Фицо оправдывает якобы "мирной политикой", которая и не дает ему голосовать за "выделение десятков миллиардов евро на войну". Зато словацкий чиновник поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа и считает, что использование российских замороженных активов "может угрожать американским миротворческим усилиям".

"Я не буду поддерживать ни под каким давлением никакого решения по поддержке военных расходов Украины. В то же время Словацкая Республика с уважением относится к суверенному праву каждого государства-члена ЕС добровольно принять другое решение", - подытожил премьер.

Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Почему США против предоставления репарационного кредита Украине

Главред писал, что по данным Bloomberg, США обратились к странам ЕС с просьбой не принимать решение об использовании замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине.

Американские представители убеждали страны ЕС, что эти средства должны стать инструментом обеспечения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не источником финансирования продолжения войны.

Репарационный заем Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что западные партнеры Украины с начала полномасштабного вторжения России заморозили около 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ. Теперь Украина может получить эти средства, большая часть которых хранится в Бельгии, на оборону и покрытие дефицита в госбюджете без прямой конфискации российских активов.

Европейская комиссия настроена осуществить процесс по привлечению средств путем займа Украине на финансовом рынке правительствами ЕС, что потребует уплаты процентов.

Ранее СМИ писали, что соглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней.

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

