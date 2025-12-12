ВСУ заблокировали оккупантов в Купянске: в DeepState сообщили детали операции

Аналитики сообщают, что вся северо-западная окраина Купянска зачищена.

Что сообщили аналитики:

В Купянске продолжается зачистка от окупантов

Силы обороны проводят успешную операцию по ликвидации противника в городе

Армия РФ все еще имеет несколько анклавов в центре Купянска

В Харьковской области в Купянске Силы обороны Украины проводят зачистку от оккупационных войск страны-агрессорки России. Вражеские анклавы еще находятся в центральной части города, но окраину на северо-западе уже зачистили.

Аналитики DeepState в Telegram сообщили о первых деталях объемной, сложной, но, предварительно, успешной операции украинских военных.

Как начиналась операция Сил обороны

В Купянске украинские защитники сначала создали рубеж блокировки и отрезки гарнизона противника от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку.

"После этого произошла зачистка Мирного и северо-западных окраин самого Купянска", - говорится в сообщении.

В настоящее время Силы обороны продолжают обнаружение и уничтожение оккупантов уже в центральной части города, где армия РФ имеет несколько анклавов, куда они вынуждены были оттянуться.

Купянск / Инфографика: Главред

В пресс-службе 2 корпуса НГУ "Хартия" сообщили Суспільному, что во время операции, о которой сообщили в DeepState, удалось уничтожить 1027 российских военнослужащих, 291 оккупант был ранен, 13 взяты в плен.

Кроме освобождения нескольких населенных пунктов, украинским военным удалось прорваться к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.

В октябре-ноябре украинские подразделения разгромили несколько батальонов и штурмовых отрядов из состава 121-го, 122-го мотострелковых и 30-го инженерно-саперного полков 68-й мотострелковой дивизии и 27-й мотострелковой бригады ВС РФ, действующих при поддержке 7-го полка беспилотных войск и подразделений БПЛА "Рубикон" и "Судный день".

"Бои в центре города еще продолжаются, но вскоре украинский Купянск будет полностью освобожден. Благодарим смежные подразделения: 127-ю и 101-ю бригады, подразделения ССО, ВСП, "Альфа" СБУ и "Корд" НПУ за четкую работу и качественное взаимодействие. Это наш с вами общий успех", - заявил командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игоя Оболенский.

Оккупанты до сих пор атакуют украинских военных с надеждой прорвать оборону севернее Купянска, но все напрасно. Наземный доступ для российских окупантов в Купянск полностью перекрыт. Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город. Снабжение врага осуществляется исключительно воздушными дронами.

Как действуют оккупанты в Харьковской области - оценка военного

Главред писал, что начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов накануне сообщил, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

На это направление обычно не обращают внимания, но там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, Главред писал, что согласно информации военных, город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления россиян.

Ранее сообщалось, что в течение последних нескольких недель чиновники страны-агрессора России преувеличивали "победы" своего оккупационного войска на поле боя. Их усилия направлены на то, чтобы создать ошибочное впечатление, что линия фронта разрушается.

Накануне военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что выход сил обороны на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени.

