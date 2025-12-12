Укр
Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину придет настоящая зима

Мария Николишин
12 декабря 2025, 11:14
В ближайшие дни ожидается кратковременное похолодание.
Прогноз погоды на 13 и 14 декабря / фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 декабря, станет холоднее. Местами пройдет снег и усилится ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на выходных в результате развития северо-западных синоптических процессов на территорию нашей страны будет поступать холодный воздух с северной части Европы.

Он подчеркнул, что похолодание будет сопровождаться усилением ветра, местами с порывами до 15 - 20 м/с.

"Таким образом, ожидается первая кратковременная "репетиция" зимы: температурный фон снизится до небольших морозов, в некоторых регионах выпадет снег, а на дорогах сформируется гололедица. Поэтому водителям следует быть особенно осторожными", - добавил синоптик.

Погода в Украине 13 декабря

В субботу в западных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время предполагается в пределах -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В северных областях ожидаются небольшие осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 0...-5 градусов, в дневные часы -3...+2 градуса.

В центральной части Украины ночью будет дождливо, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градуса, днем -1...+4 градуса.

В южной половине страны и в Крыму ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +2...+7 градусов.

В восточных областях ожидается неустойчивая и ветреная погода. Ночью пройдут умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом, днем будет сухо. Температура воздуха ночью ожидается 0...-5 градусов, в дневные часы -3...+2 градуса.

Погода 13 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине 14 декабря

В воскресенье в западных областях прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, возможен туман. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем 0...+5 градусов.

В северных областях ночью без существенных осадков, утром и днем ожидается снег. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -4...+1 градус.

В центральных регионах страны ночью без осадков, днем ожидается снег, местами с дождем. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, днем -3...+2 градуса.

В южной части Украины ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в ночное время ожидается -3...+2 градуса, днем +2...+7 градусов.

В восточных регионах Украины предполагается морозная погода, без существенных осадков. Только во второй половине дня и вечером на Харьковщине пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -3...-8 градусов, днем -4...+1 градус.

Погода 14 декабря / фото: meteoprog

Какой будет погода зимой

Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что зима 2025 - 2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями.

В частности, не исключены периоды холодной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. По ее словам, похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Игорь Кибальчич
