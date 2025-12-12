Будет свежей до трех недель: хитрый трюк, как хранить зелень в холодильнике

Зелень больше не придется выбрасывать в мусорку через несколько дней после покупки, если пользоваться простым лайфхаком.

https://glavred.info/lifehack/budet-svezhey-do-treh-nedel-hitryy-tryuk-kak-hranit-zelen-v-holodilnike-10723262.html Ссылка скопирована

Секрет долговременного хранения зелени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

В чем лучше хранить зелень

Как подготовить зелень к длительному хранению в холодильнике

Зелень обычно остается свежей после покупки не более недели времени. А это довольно короткий срок, ведь хозяйки не успевают всю ее использовать. Но на самом деле зелень может быть свежей значительно дольше.

Для этого, как узнал Главред, надо воспользоваться лайфхаком. Он будет особенно актуален зимой, когда зелень стоит значительно дороже, чем летом. Своим секретом хранения зелени в TikTok поделилась украинский блогер Лена Гордиенко.

видео дня

Как лучше хранить зелень

Чтобы зелень не тускнела и не гнила в холодильнике, надо ее промыть в холодной воде, встряхнуть, а дальше завернуть в салфетку и снаружи со всех сторон смочить холодной водой.

После этого салфетку с зеленью надо переложить в контейнер, но закрыть его необходимо только с двух сторон, чтобы внутрь поступал воздух.

"Используя такой способ, твоя зелень будет храниться в холодильнике до трех недель. Но один нюанс. Не забывай раз в неделю доставать зелень, перебирать ее, смотреть, может что-то там пожелтело, или какая-то там гнилая зелень нашлась. И все, выбросила, снова завернула в салфетку, смочила водичкой, поставила в контейнер, закрыла", - добавила блогерша.

Смотрите видео о том, как долго хранить зелень в холодильнике:

Читайте также:

О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред