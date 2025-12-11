Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

Президент подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и базироваться на позиции народа.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-skazal-kto-budet-reshat-vopros-territoriy-dlya-ustanovleniya-mira-10723280.html Ссылка скопирована

Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, открытые источники / Зеленский сказал, кто должен решать вопросы территорий

Что сказал Владимир Зеленский:

Киев ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности

Многое зависит от украинской армии

Вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины через выборы или референдум. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге 11 декабря, пишет "РБК-Украина".

По его словам, американская сторона предлагает на части Донбасса создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят россияне, "демилитаризованной" зоны. По этому плану украинские войска должны выйти из части территории, а российские - не заходить туда.

видео дня

В то же время остается много вопросов, говорит Зеленский, а именно: кто руководит этой зоной, какой будет механизм мониторинга, отводит ли войска РФ на зеркальное расстояние и как предотвратить возможную инфильтрацию российских сил под видом "гражданских".

Глава государства подчеркнул, что предложенная модель не в интересах Украины, потому что справедливо стоять на контактной линии, но диалог продолжается, и Киев ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности.

Президент подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и базироваться на позиции народа.

"Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас на самом деле многое зависит от украинской армии.

"Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", - подытожил Зеленский.

Какова новая позиция США по войне - мнение эксперта

Как писал Главред, в новой стратегии нацбезопасности США Украина как государство вообще не фигурирует в документе. Единственное упоминание - формулировка "украинская война", причем именно в таком виде, а не как "российская война". Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, это демонстрирует определенный мировоззренческий подход. В стратегии определяют не просто необходимость прекращения боевых действий, а завершение войны и нормализацию отношений с Россией. То есть главной стратегической целью является именно налаживание отношений с РФ, а остановка войны рассматривается как инструмент для этого. При этом способ, которым это должно быть достигнуто, администрацию США особо не интересует, ведь сам конфликт рассматривается как препятствие для возобновления сотрудничества с Россией в экономической сфере и сфере безопасности.

"Таким образом, Украину в принципе не видят как субъекта мировой политики. Документ фактически предполагает, что Украину следует как можно скорее и любой ценой заставить принять требования россиян, назвать это "мирным урегулированием", но фактически - капитуляцию. При этом к России не выдвигаются никаких требований - хотя этот вопрос уже скорее касается хода переговоров, а не самой стратегии, тогда как к уступкам заставляют именно Украину", - указывает он.

Установление мира или перемирия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Госдепе США недавно заявили, что прогресс в продвижении к остановке огня в Украине на этом этапе зависит от российской стороны.

Ранее СМИ сообщали, что план прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украине больших территорий. Украина и Европа отвергли эти предложения. Эти достижения, вероятно, помогут убедить Трампа в том, что мир должен быть установлен на условиях России.

Накануне посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо". Он также подчеркнул, что ситуация в Украине сложная, но нужно дойти до нужного места и в конце концов война должна закончиться.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред