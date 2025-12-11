"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

Мозговая рассказала, что больше не чувствует земли под ногами.

https://glavred.info/starnews/zlost-i-otchayanie-elena-mozgovaya-napugala-priznaniem-10723286.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая сейчас - продюсер рассказала о тяжелом конце года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

Елена Мозговая рассказала о своем состоянии на конец года

Продюсер оставила подписчикам доброе пожелание

Близится конец года, и многие начинают подводить его итоги. Говорить об этом украинцам особенно сложно - регулярные обстрелы и агрессия страны-оккупанта не добавляют праздничного настроения.

Среди тех, у кого почва ушла из-под ног оказалась музыкальный продюсер Елена Мозговая. В своем блоге в Instagram она отметила, что ее моральные ресурсы на исходе, и хоть она человек не пессимистичный, даже ей сложно поддерживать душевное равновесие.

видео дня

"По своей природе я далеко не пессимист... Но конец года просто выбивает землю из-под ног. Очень тяжело. Берегите себя и будьте хоть немного добрее друг к другу. Потому что столько злости, отчаяния, желчи "в воздухе" я еще никогда не чувствовала. Но все испытания, какие бы ни посылала судьба, нужно пройти с достоинством. Сил нам всем", - пожелала Елена Мозговая.

Елена Мозговая сейчас - продюсер рассказала о тяжелом конце года / фото: instagram.com/olenamozgova1

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о "драйвовой" любви Александры Кучеренко. Ведущая, которая после развода редко говорит о личном, записала трогательное признание.

Также лидер группы Антитела Тарас Тополя неожиданно высказался об артистах-беглецах и об их потенциальном возвращению на сцену и в украинский шоу-бизнес.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред