"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

Анна Подгорная
11 декабря 2025, 19:06
Мозговая рассказала, что больше не чувствует земли под ногами.
Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - продюсер рассказала о тяжелом конце года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

  • Елена Мозговая рассказала о своем состоянии на конец года
  • Продюсер оставила подписчикам доброе пожелание

Близится конец года, и многие начинают подводить его итоги. Говорить об этом украинцам особенно сложно - регулярные обстрелы и агрессия страны-оккупанта не добавляют праздничного настроения.

Среди тех, у кого почва ушла из-под ног оказалась музыкальный продюсер Елена Мозговая. В своем блоге в Instagram она отметила, что ее моральные ресурсы на исходе, и хоть она человек не пессимистичный, даже ей сложно поддерживать душевное равновесие.

видео дня

"По своей природе я далеко не пессимист... Но конец года просто выбивает землю из-под ног. Очень тяжело. Берегите себя и будьте хоть немного добрее друг к другу. Потому что столько злости, отчаяния, желчи "в воздухе" я еще никогда не чувствовала. Но все испытания, какие бы ни посылала судьба, нужно пройти с достоинством. Сил нам всем", - пожелала Елена Мозговая.

Елена Мозговая о проблемах
Елена Мозговая сейчас - продюсер рассказала о тяжелом конце года / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

