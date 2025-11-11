"Нервов уже не хватает": Мозговая попала в тяжелую ситуацию

Елена Мозговая рассказала о сложностях в своей жизни.

Елена Мозговая об отключении света / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Известный украинский продюсер Елена Мозговая зговая рассказала о трудностях, с которыми сейчас сталкивается в своей жизни. Звезда поделилась эмоциями с поклонниками в Instagram.

Как и многие украинцы, Елена столкнулась с проблемой отключений света. Несмотря на то, что продюсер подготовилась к таким условиям и имеет генератор, в определенный момент даже это не помогло. Мозговая оставалась без электроэнергии более 12 часов.

Елена Мозговая сейчас о трудностях во время войны / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"Собираю себя в кучу. Света нет уже почти 12 часов. Генератор заглох", - поделилась в соцсетях знаменитость.

Мозговая также призналась, что эти трудности негативно влияют на ее психоэмоциональное состояние. Звезда не скрывает, что жить в таких условиях непросто.

"Нервов на это все уже не хватает", - рассказала продюсер.

Чем известна Елена Мозговая

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая, дочь легендарного Николая Мозгового, после многолетней работы в украинском шоу-бизнесе и организации крупных музыкальных проектов, сейчас сосредоточилась на общественной активности и личностном развитии. Она активно занимается волонтерством, публично поддерживает ВСУ и ведет открытую борьбу с болезнью Лайма, делясь опытом стойкости, а также продюсирует своего мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.)

