Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

Кратко:
- В Украине дешевеет куриное мясо
- Оптовая цена тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг
- Розничные сети также снижают цены, но медленнее
В Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала с 110 грн/кг до 85-90 грн/кг. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель коммерческого директора "Агро-Рось" Наталья Сайкивская.
По ее словам, розничные сети также пересматривают ценники в сторону уменьшения, хотя и не так стремительно, как оптовики. Сайкивская объяснила, что летний скачок цен был обусловлен высокой себестоимостью кормов, однако сейчас ситуация в корне изменилась.
Причин падения цен на курятину эксперт выделяет три. Под конец года на рынок поступило много курятины, поэтому производителям приходится снижать цены и не хранить продукцию в условиях отключений света. Также, как отметила Сайковская, из-за блэкаутов продавцы не закупают большие объемы, что ограничивает возможности продажи.
Кроме этого, количество потребителей во многих регионах уменьшилось из-за миграции. Те, кто остался, по словам Сайковской, вынуждены экономить на продуктах питания из-за роста расходов на коммунальные услуги и общей экономической ситуации.
Что может подешеветь перед праздниками - прогноз эксперта
Глава наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко предположил, что цены на сливочное масло в Украине не будут расти даже во время длительных ограничений света. Перед рождественскими праздниками возможно даже снижение стоимости благодаря скидкам.
"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - рассказал он.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, на Сочельник украинцы традиционно готовят постные блюда, где важную роль играет рыба. Накануне праздника цены на сельдь и скумбрию выросли.
Также в Украине выросли цены на молочные продукты. Твердый сыр "Звени Гора" (1 кг) подорожал с 530 до 696 грн, творог "Простонаше" (300 г) - с 92,73 до 99,70 грн, а сливочное масло подорожало на несколько гривен.
Как сообщал Главред, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что в 2026 году некоторые сорта хлеба в Украине могут подорожать на 10-15%, а при пессимистическом сценарии - более чем на 20%.
Читайте также:
- Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда
- Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря
- "Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред