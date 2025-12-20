Укр
Читать на украинском
Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

Руслана Заклинская
20 декабря 2025, 19:19
Производители распродают мясо дешевле, чтобы не рисковать в блэкауты.
В Украине подешевела курятина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, УНИАН

Кратко:

  • В Украине дешевеет куриное мясо
  • Оптовая цена тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг
  • Розничные сети также снижают цены, но медленнее

В Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала с 110 грн/кг до 85-90 грн/кг. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель коммерческого директора "Агро-Рось" Наталья Сайкивская.

По ее словам, розничные сети также пересматривают ценники в сторону уменьшения, хотя и не так стремительно, как оптовики. Сайкивская объяснила, что летний скачок цен был обусловлен высокой себестоимостью кормов, однако сейчас ситуация в корне изменилась.

Причин падения цен на курятину эксперт выделяет три. Под конец года на рынок поступило много курятины, поэтому производителям приходится снижать цены и не хранить продукцию в условиях отключений света. Также, как отметила Сайковская, из-за блэкаутов продавцы не закупают большие объемы, что ограничивает возможности продажи.

Кроме этого, количество потребителей во многих регионах уменьшилось из-за миграции. Те, кто остался, по словам Сайковской, вынуждены экономить на продуктах питания из-за роста расходов на коммунальные услуги и общей экономической ситуации.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что может подешеветь перед праздниками - прогноз эксперта

Глава наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко предположил, что цены на сливочное масло в Украине не будут расти даже во время длительных ограничений света. Перед рождественскими праздниками возможно даже снижение стоимости благодаря скидкам.

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - рассказал он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, на Сочельник украинцы традиционно готовят постные блюда, где важную роль играет рыба. Накануне праздника цены на сельдь и скумбрию выросли.

Также в Украине выросли цены на молочные продукты. Твердый сыр "Звени Гора" (1 кг) подорожал с 530 до 696 грн, творог "Простонаше" (300 г) - с 92,73 до 99,70 грн, а сливочное масло подорожало на несколько гривен.

Как сообщал Главред, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко предупредил, что в 2026 году некоторые сорта хлеба в Украине могут подорожать на 10-15%, а при пессимистическом сценарии - более чем на 20%.

