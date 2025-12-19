Укр
Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

Мария Николишин
19 декабря 2025, 14:21
Ограничения электроснабжения уже приводят к сокращению ассортимента.
Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта
Цены на хлеб в Украине

Коротко:

  • В 2026 году в Украине может подорожать хлеб
  • Его стоимость может вырасти на более, чем на 20%
  • Основным вызовом является ограничение электроснабжения хлебозаводов

Цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко в комментарии УНИАН.

"По прогнозам ВАП, в 2026 году хлеб простой рецептуры будет оставаться относительно стабильным в цене, тогда как другие изделия могут подорожать на 10-15%, а при ухудшении ситуации - более чем на 20%. Сценарии остаются непредсказуемыми", - подчеркнул он.

По его словам, основным вызовом является ограничение электроснабжения хлебозаводов из-за регулярных обстрелов российских оккупантов.

"В большинстве регионов Украины хлебозаводы, производящие хлеб массового потребления, формально отнесены к объектам критической инфраструктуры или жизнеобеспечения. Впрочем, на практике этот статус часто не гарантирует бесперебойного питания", - отметил Дученко.

Он добавил, что ограничения электроснабжения уже приводят к сокращению ассортимента.

"Даже при наличии напряжения лимиты не позволяют одновременно запускать печи, тестомесы, охлаждение и упаковку. При сохранении нынешних условий растут риски перебоев поставок, особенно продукции с коротким сроком хранения, что создает угрозу продовольственной безопасности", - говорит глава ВАП.

Дученко также рассказал, что на стоимость хлеба влияют не только энергетические ограничения, но и колебания цен на сырье, рост логистических затрат и фонда оплаты труда.

"Это заставляет производителей закладывать дополнительные расходы в себестоимость, что и может привести к подорожанию определенных сортов хлеба", - подытожил он.

Подорожание продуктов из-за отключения света

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%.

По его словам, больше всего подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они нуждаются в постоянном охлаждении.

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, накануне праздников свинина подешевела вместо традиционного подорожания. Цены могут упасть еще ниже из-за угрозы перенасыщения рынка дешевым сырьем.

Также известно, что новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7 % больше, чем в прошлом году.

Кроме того, с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года.

Об источнике: Всеукраинская ассоциация пекарей

Всеукраинская ассоциация пекарей - действующий ассоциативный орган, созданный для координации совместных действий в направлении усиления рыночных позиций предприятий-членов Ассоциации, активной защиты и лоббирования их интересов на всеукраинском и региональных уровнях. Со времени основания Всеукраинская ассоциация пекарей ведет активную деятельность по защите интересов не только предприятий-членов ВАП, но и всей хлебопекарной отрасли.

хлеб цены на продукты новости Украины
