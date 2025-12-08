Укр
Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

Анна Ярославская
8 декабря 2025, 11:12
Дорожать будут продукты питания, которые требуют постоянного охлаждения.
Мясо, молоко
В Украине подорожает мясо и молоко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие продукты могут подорожать в Украине
  • Как отключения света влияют на цены

Длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%. В частности, подорожать может молочная продукция и мясо, поскольку они требуют постоянного охлаждения. Такой прогноз сделал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Как пишет Телеграф со ссылкой на эксперта Всемирного банка развития плодоовощеводства Оксаны Руженковой, цены на картофель, даже в случае подорожания, изменятся незначительно — всего на несколько гривен.

Она подчеркнула, что Украина активно импортирует овощи, поэтому дефицита не ожидается.

"Пару гривен, которые особой погоды потребителям не сделают. Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи", — сказала Руженкова.

Эксперты подчеркивают, что картофель менее уязвим к блэкаутам, поскольку его можно хранить без постоянного использования электричества. Для поддержания необходимой температуры в хранилищах генераторы применяют лишь эпизодически, что позволяет минимизировать расходы и сохранить продукцию в надлежащем состоянии.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Есть ли риск полного блэкаута в Украине: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар не исключает, что в Украине может повториться ситуация в энергетике образца 2022 года.

"Пока что я считаю, что возможен даже худший сценарий. Отличие осенне-зимнего периода этого года от 2022-2023 годов заключается в том, что враг имеет больше средств поражения и применяет другую тактику", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, значительно больше поражения получают как объекты генерации, так и объединенная энергосистема - по сравнению с тем, что мы наблюдали три года назад.

"В этом плане мы можем только уменьшать негативные последствия, но их совокупность существенно возросла по сравнению с тем, что мы имели в 2022-2023 годах или, например, весной-летом 2024 года", - сказал Гончар.

Цены на продукты в Украине

Как писал Главред, в Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. На рынке установили самые высокие за последние 8 лет цены на этот овощ.

Подорожание коснулось и хлебобулочных изделий. По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали пять разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

Заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас прогнозирует, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться, прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, сыра, масла и полутвердого сыра.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

цены на продукты новости Украины отключения света
19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

