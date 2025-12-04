Укр
Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

Анна Косик
4 декабря 2025, 11:07
В супермаркетах снова увеличили цены на один из ключевых для украинцев продуктов.
Как изменились цены на хлеб в Украине

Главное:

  • В Украине растут цены на хлеб
  • Цены на некоторые буханки хлеба уже превышают 50 гривен

В Украине чуть ли не ежедневно растут цены на базовые продукты. Подорожание коснулось и хлебобулочных изделий, о чем свидетельствуют обновленные данные на сайте Минфина.

По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали 5 разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

Как переписали цены на хлеб в супермаркетах

По состоянию на сегодня, 4 декабря, хлеб ржаной Столичный единственный, который стоит так же, как и в ноябре - 44,40 гривны за 950 граммов. В то же время другой ржаной хлеб Riga Бородиновский продают в среднем по 50,40 гривны за 300 граммов, хотя среднемесячная цена на него в ноябре составляла 47,18 гривны.

Подобная ситуация и с пшеничным хлебом. Например, нарезка весом 650 граммов теперь стоит 45,99 гривны против 44,29 гривен в ноябре. А нарезка Царь Хлеб обойдется еще дороже - 48,32 гривны. Такой же хлеб весом 600 граммов в прошлом месяце продавали по 46,94 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Обычный батон также подорожал, хотя не так заметно, как другой хлеб. Батон Румянец весом 450 граммов продают теперь по 31,20 гривны, что на 18 копеек дороже, чем в ноябре.

А Киевский нарезной батон подорожал на 10 копеек. Его средняя цена сегодня составляет 33,90 гривны за 500 граммов.

Как изменятся цены на хлеб до конца года - мнение эксперта

Главред писал, что первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко считает, что до конца года цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 5-10%.

Увеличение цены прежде всего вызвано ростом себестоимости производства хлеба, в частности, ростом цен на сырье, муку, особенно ржаную, а также энергоносители, логистику, расходы на оплату труда и прочее.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - лук. Фермеры предлагают овощ к продаже в диапазоне 3-8 гривен за килограмм.

Ранее товаровед Лилия Быстрицкая предупредила покупателей, что цены на алкогольные напитки в Украине начнут увеличиваться из-за увеличенного спроса уже в конце декабря.

Накануне стало известно, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться. Прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, сыра, масла и полутвердого сыра.

