Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

Главное:
- В Украине растут цены на хлеб
- Цены на некоторые буханки хлеба уже превышают 50 гривен
В Украине чуть ли не ежедневно растут цены на базовые продукты. Подорожание коснулось и хлебобулочных изделий, о чем свидетельствуют обновленные данные на сайте Минфина.
По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали 5 разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.
Как переписали цены на хлеб в супермаркетах
По состоянию на сегодня, 4 декабря, хлеб ржаной Столичный единственный, который стоит так же, как и в ноябре - 44,40 гривны за 950 граммов. В то же время другой ржаной хлеб Riga Бородиновский продают в среднем по 50,40 гривны за 300 граммов, хотя среднемесячная цена на него в ноябре составляла 47,18 гривны.
Подобная ситуация и с пшеничным хлебом. Например, нарезка весом 650 граммов теперь стоит 45,99 гривны против 44,29 гривен в ноябре. А нарезка Царь Хлеб обойдется еще дороже - 48,32 гривны. Такой же хлеб весом 600 граммов в прошлом месяце продавали по 46,94 гривны.
Обычный батон также подорожал, хотя не так заметно, как другой хлеб. Батон Румянец весом 450 граммов продают теперь по 31,20 гривны, что на 18 копеек дороже, чем в ноябре.
А Киевский нарезной батон подорожал на 10 копеек. Его средняя цена сегодня составляет 33,90 гривны за 500 граммов.
Как изменятся цены на хлеб до конца года - мнение эксперта
Главред писал, что первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко считает, что до конца года цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 5-10%.
Увеличение цены прежде всего вызвано ростом себестоимости производства хлеба, в частности, ростом цен на сырье, муку, особенно ржаную, а также энергоносители, логистику, расходы на оплату труда и прочее.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что из-за заметного ослабления спроса в Украине продолжают постепенно снижаться цены на один из базовых овощей - лук. Фермеры предлагают овощ к продаже в диапазоне 3-8 гривен за килограмм.
Ранее товаровед Лилия Быстрицкая предупредила покупателей, что цены на алкогольные напитки в Украине начнут увеличиваться из-за увеличенного спроса уже в конце декабря.
Накануне стало известно, что цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться. Прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, сыра, масла и полутвердого сыра.
Об источнике: Минфин
