Популярные продукты в Украине подешевеют перед Рождеством, но есть нюанс - детали

Ключевое:
- Молочные продукты в Украине подешевеют
- Избыток европейского молока и сыра давит на украинский рынок
- Подешевление временное
Цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться, прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, сыра, масла и полутвердого сыра. Об этом сообщила заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН.
По словам эксперта, украинские производители оказались в ситуации, когда имеют большие запасы продукции, которые они не смогли продать за границу. Поэтому сейчас компании вынуждены реализовывать все на внутреннем рынке, что автоматически снижает отпускные цены
"Я думаю, что в ближайшее время мы это сможем увидеть и на полках магазинов", - пояснила Жупинас.
Летом украинские молочные компании ожидали восстановления квот на поставки масла и сухого молока в Евросоюз и активно накапливали продукцию на складах. Жупинас отметила, что квоты на экспорт закончились еще в августе, а возобновили их только 29 октября, но цены на мировых рынках к этому времени резко упали.
"Если в конце октября - начале ноября 2024 года наши молокоперерабатывающие предприятия экспортировали масло в Европу по цене 7 евро, то сейчас цена, которую им предлагают - 4,5-4,7 евро", - рассказала эксперт.
Еще одна причина удешевления в Украине - избыток молочной продукции в ЕС, который вызвал настоящее ценовое давление на украинских производителей.
"В Украине сейчас сыроделы находятся под бешеным давлением европейского сыра. И это уже не только польский сыр, а и немецкий, и голландский, излишки которых в Европе очень большие. Так, как они имеют разную государственную поддержку, они просто демпинговыми ценами давят на украинский рынок, и наши производители также будут вынуждены снижать цены", - добавила Жупинас.
Поэтому, по мнению специалиста, украинцы сейчас могут выгодно приобрести молочные продукты, но это не продлится долго.
"При такой ситуации с засильем импорта наша молочная отрасль просто не выдержит и исчезнет, и мы будем полностью зависеть от импорта", - заявила она.
На что вырастут цены перед Новым годом - мнение эксперта
Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Наталья Копытец сообщила в комментарии Главреду, что традиционный рост цен на говядину, свинину и курятину ожидается непосредственно перед Новым годом.
По ее словам, повышение цены на один вид мяса влечет за собой рост цен на другие. В течение 2025 года розничные цены на говядину, свинину и курятину в супермаркетах увеличились от 16,2% до 74,3%.
"Подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса. В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут", - пояснила она.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в преддверии Рождества и Нового года украинцам следует ожидать традиционного роста цен на продукты питания. По оценке экономиста Олега Пендзина, во второй декаде декабря цены на праздничные товары могут повыситься на 7-10%.
Также эксперт Иван Свиноус объяснил, что основные причины колебаний цен на молочные продукты - энергетическая нестабильность, перебои с электроснабжением, ограниченные экспортные каналы, низкая покупательная способность и недостаточная государственная поддержка. В декабре 2025 года закупочные цены на молоко-сырье немного снизятся.
Кроме этого, за последнюю неделю в Украине подешевели некоторые овощи и фрукты. Капусту продают по 7-10 грн/кг, морковь - 8-10 грн/кг, свеклу - 8-9 грн/кг, а лук - 7-9 грн/кг.
Об источнике: Ассоциация производителей молока
Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.
