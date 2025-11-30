Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

Банкир считает, что ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля.

Курс валют с 1 по 7 декабря

Риски для валютного рынка остаются постоянными

Сейчас наблюдается повышенный спрос на наличную валюту

Колебания курсов будут оставаться в пределах нынешних диапазонов

Валютный рынок Украины на следующей неделе продолжит работать в состоянии постоянного противодействия внешним и внутренним вызовам. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что риски для валютного рынка остаются постоянными: это проблемы в энергетике, снижение темпов экономики и дальнейший рост цен.

По его словам, дополнительный сезонный фактор - повышенный спрос на наличную валюту: в конце года бизнес и население традиционно увеличивают гривневые выплаты - бонусы, дивиденды, премии.

Лесовой отмечает, что Национальный банк оперативно уравновешивает спрос и предложение, фактически задавая вектор всему валютному рынку. Поэтому не стоит ожидать, что курсы в обменниках способны слишком оторваться от безналичных.

"Блиц-прогноз на первую неделю декабря: колебания курсов будут оставаться в пределах нынешних диапазонов. Доллар будет торговаться ниже 43 грн, а евро не превысит 50 грн. Несмотря на информационные "сквозняки", ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля - по крайней мере текущие обстоятельства не являются непреодолимыми", - говорит банкир.

Курс валют на следующей неделе

Лесовой также назвал основные показатели валютного рынка с 1 по 7 декабря:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в течение декабря

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что объем резервов позволит НБУ обеспечивать стабильный курс гривни в декабре 2025 года и даже в первой половине 2026 года.

Он ожидает, что в декабре гривна будет колебаться в коридоре 42,0 - 43,0 гривни за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - что известно

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на 1 декабря 2025 года. В частности, гривна значительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорила, что Национальный банк Украины активно вмешивается в рынок, продавая валюту на межбанке. Это позволяет сгладить потенциальные скачки курса и обеспечить равновесие в торговле.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

