На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

Цены на молоко падают / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Три сорта молока в конце ноября подешевели до 16,25 грн/кг

Масло и сухое молоко продают ниже себестоимости, чтобы покрывать расходы

Молоко экстрасорта сейчас на 17,2% дешевле, чем год назад

Средневзвешенная цена трех сортов молока-сырья в Украине в конце ноября снизилась до 16,25 грн/кг без НДС. Это на 92 копейки меньше, чем было месяцем ранее. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По данным аналитика, почти все категории молока демонстрируют ощутимое снижение стоимости.

Средняя закупочная цена молока экстра упала на 95 копеек по сравнению со второй половиной октября. Нынешняя средняя цена - 16,3 грн/кг. В хозяйствах стоимость колебалась в пределах 16-16,8 грн/кг.

Средняя цена на молоко высшего сорта составила 16,1 грн/кг, что на 90 коп. меньше, чем во второй половине октября. Фермеры продавали его в пределах 16-16,3 грн/кг.

Меньше всего подешевел первый сорт - на 75 коп. Его средняя закупочная цена теперь составляет 15,9 грн/кг. Минимальная цена в хозяйствах достигает 15,8 грн/кг, максимальная - 16 грн/кг.

Почему падают цены на молоко-сырье

Кухалейшвили объяснил, что главная причина снижения цен - низкий спрос как на молоко-сырье, так и на молочные биржевые товары. Экспорт украинских молочных продуктов в ЕС остается слабым, поскольку европейские цены на биржевые товары тоже падают. Из-за этого перерабатывающие предприятия вынуждены продавать сливочное масло и сухое молоко ниже себестоимости, чтобы рассчитываться по текущим затратам.

Эксперт отметил, что осенью 2024 года на рынке наблюдался бычий тренд - высокий экспортный спрос и активная закупка сырья. Теперь ситуация противоположная, поскольку цена сырого молока класса экстра в конце ноября на 17,2% ниже, чем год назад.

На европейский рынок дополнительно давят беспошлинные поставки дешевой молочной продукции из США, в частности сливочного масла. В США сейчас цены на молоко-сырье и готовые молочные продукты ниже, чем в Украине, что еще больше усложняет конкурентную борьбу украинских производителей на внешних рынках.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

На что вырастут цена перед Новым годом - мнение эксперта

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии Главреду рассказала, что традиционное подорожание говядины, свинины и курятины ожидается непосредственно перед Новым годом.

По ее словам, рост стоимости одного вида мяса автоматически влечет за собой повышение цен на другие. В течение этого года розничные цены на говядину, свинину и курятину в супермаркетах выросли от 16,2% до 74,3%.

"Подорожание основных видов мяса происходит в результате сокращения их предложения и роста спроса. В частности, сокращение предложения говядины и свинины и их подорожание способствуют увеличению спроса на курятину, а следовательно, и цены на нее также растут", - пояснила она.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине подешевела часть молочной продукции. По данным Минфина, по состоянию на 24 ноября в супермаркетах снизились цены на масло и творог по сравнению с октябрем.

Также цены на плодоовощные в декабре формируются под влиянием объемов поставок, стоимости хранения, транспортировки и повышенных тарифов для производителей. По данным Минфина, в конце ноября борщевой набор подешевел.

Кроме этого, в ноябре картофель в Украине подешевел примерно на 14%. Но уже в декабре экономист Владимир Чиж прогнозирует, что картофель подорожает до более 20 грн/кг, а к концу 2025 года - на 10-20%.

Читайте также:

Об источнике: Ассоциация производителей молока Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

