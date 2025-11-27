Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

Эксперт считает, что цены могут уменьшиться на 30 - 35%.

https://glavred.info/economics/ceny-upadut-eshche-do-novogo-goda-bazovyy-produkt-stanet-dostupnee-dlya-ukraincev-10719323.html Ссылка скопирована

Цены на сливочное масло в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Цены на сливочное масло упадут

Основной причиной является снижение стоимости продукции на европейском рынке

Такая тендеция сохранится до первой половины 2026 года

Сливочное масло в Украине может подешеветь. Уже к Новому году падение цен может достичь 30 - 35%. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

Известно, что такая тендеция сохранится до первой половины 2026 года.

видео дня

В частности, заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, что основной причиной удешевления молочных продуктов является снижение стоимости продукции на европейском рынке.

"Начиная с конца лета, цены на масло в мире снизились более чем на 30%. Украинские экспортеры продавали этот продукт в ЕС в прошлом году по 7 евро за килограмм. Сейчас эта стоимость составляет не выше 4,5 евро", - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас украинские производители переориентируются на внутреннего потребителя, и снижение цен на масло уже заметно.

Цены на молочные продукты в декабре

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что если блэкауты станут более длительными или затянутся надолго, это приведет к подорожанию молочной продукции минимум на 10%.

"Молочно-товарные фермы, которые содержат 400-800 голов, потребляют от 80 до 100 кВт каждый час. Отсутствие электроэнергии в течение даже часа-двух может привести к большим потерям надоев", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в ноябре текущего года на украинском рынке цены на картофель снизились примерно на 14%. Сейчас этот овощ стоит примерно 16-18 гривен за килограмм.

В то же время, цены на копченую колбасу уже почти составляют 1200 гривен за килограмм. Средняя цена за килограмм копченой колбасы одного из популярных производителей превышает среднемесячную цену за октябрь аж на 77,91 гривни.

Кроме того, накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти. Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах.

Читайте также:

Об источнике: Ассоциация производителей молока Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред