В 1100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает популярный продукт

Цены в супермаркетах в этом месяце заметно выросли.

https://glavred.info/ukraine/v-1100-griven-uzhe-ne-ulozhitsya-v-ukraine-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10718210.html Ссылка скопирована

Как изменились цены на колбасу в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Украине подняли цены на копченую колбасу

Колбаса некоторых производителей стоит уже больше 1000 гривен за килограмм

Цены на продукты в Украине уже давно начали неприятно удивлять покупателей. А некоторые товары буквально шокируют резким ростом стоимости. Например, цены на копченую колбасу уже почти составляют 1200 гривен за килограмм.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По состоянию на сегодня, 23 ноября, средняя цена за килограмм копченой колбасы одного из популярных производителей превышает среднемесячную цену за октябрь аж на 77,91 гривны.

видео дня

Как изменились цены на колбасу

Колбаса Алан Брауншвейская сырокопченая стоит 1171,80 гривны, тогда как в октябре украинцы в среднем платили за нее 1093,89 гривны за килограмм.

Подорожала также колбаса Глобино салями варено-копченая. За килограмм мясопродукта в октябре покупатели отдавали 267 гривен, тогда как сегодня колбаса стоит уже 279 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на мясо в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, до конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными. Перед праздниками возможно определенное подорожание курятины, свинины и говядины, однако оно не будет радикальным.

"Мясо в Украине и так является дорогим. Предрождественский и предновогодний ажиотаж может привести к росту цены на мясо на 5-7%. Плюс определенному подорожанию будет способствовать сокращение поголовья: поголовье свиней сократилось на 7%, коров - на 7-8%. Это, конечно, влияет на формирование цены и на рынок", - пояснил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на тепличные огурцы в Украине снова выросли. Сейчас на украинском рынке ощущается дефицит предложения качественных огурцов. Именно этот факт и повлек дальнейший рост цен в данном сегменте.

Ранее сообщалось, что в Украине упали цены на морковь. Все из-за того, что спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества.

Накануне стало известно, что твердый сыр некоторых производителей стал роскошью для многих украинцев из-за внезапного роста цены за килограмм более чем на 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред