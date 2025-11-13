Цены на ключевой продукт перед праздниками подскочат: что подорожает на 5-7%

Экономист прогнозирует, что до конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными.

Цены на мясо в Украине могут вырасти до конца года на 5-7%

Перед праздниками возможно подорожание курятины, свинины и говядины

Подорожание связано с сокращением поголовья и стоимостью кормов

До конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными. Перед праздниками возможно определенное подорожание курятины, свинины и говядины, однако оно не будет радикальным. Об этом Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Мясо в Украине и так является дорогим. Предрождественский и предновогодний ажиотаж может привести к росту цены на мясо на 5-7%. Плюс определенному подорожанию будет способствовать сокращение поголовья: поголовье свиней сократилось на 7%, коров - на 7-8%. Это, конечно, влияет на формирование цены и на рынок", - пояснил он.

Относительно курятины, Марчук отметил, что ее цена зависит еще и от стоимости кормовой базы, которая также растет. В то же время эксперт подчеркнул, что несмотря на возможное повышение, цены будут расти умеренно.

"Скажем так, цену можно установить и на уровне тысячи гривен за килограмм, но кто его будет покупать по такой цене? Поэтому подорожание будет, но умеренное, и до конца года оно составит около 5-7%", - отметил Марчук.

Что будет с ценами на мясо на праздники - мнение экономиста

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин рассказал Главреду, что повышение цен на мясо и мясные продукты ожидается перед праздниками, но не раньше декабря. В ноябре стремительного подорожания эксперт не прогнозирует, ведь сейчас многие люди не имеют финансовой возможности покупать дорогой продукт.

"Просто потому, что люди сейчас не имеют финансовой возможности покупать мясо, учитывая то, сколько оно стоит", - добавил эксперт.

По его словам, сейчас предсказать, насколько подорожает мясо, сложно

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, до конца 2025 года в Украине ожидается умеренное подорожание мяса, мясопродуктов, фруктов и масла, тогда как цены на овощи и яйца останутся стабильными. Сезонный рост цен на мясо прогнозируют перед новогодними праздниками из-за повышенного спроса, а на свинину значительного скачка не ожидают благодаря увеличенному импорту.

Также экономист Олег Пендзин предупредил, что цены на хлеб массовых сортов в Украине будут расти не более чем на 2% ежемесячно, даже в сложных экономических условиях. В то же время стоимость кондитерских изделий может значительно колебаться.

Как сообщал Главред, после короткого удешевления базовых продуктов цены снова пошли вверх. По данным Минфина, по состоянию на 8 ноября средняя цена на картофель в супермаркетах составляет 18,15 грн за килограмм, тогда как в октябре она была 15,50 грн.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

