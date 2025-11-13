Блэкауты ударят по кошельку: экономист оценил, что будет с ценами в Украине

Уровень цен на продукты формируется под влиянием множества факторов.

https://glavred.info/economics/blekauty-udaryat-po-koshelku-ekonomist-ocenil-chto-budet-s-cenami-v-ukraine-10714952.html Ссылка скопирована

Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Повлияют ли отключения света на цены на основные продукты питания

Что будет с инфляцией в Украине

В Украине цены растут независимо от того, есть ли блэкауты или нет, однако перебои с электроэнергией могут затруднить выполнение планов правительства по сдерживанию инфляции. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, уровень цен формируется под влиянием множества факторов — урожая, логистики, уровня зарплат, мировых цен на аналогичную продукцию и возможностей импорта.

видео дня

"Одним из элементов этих составляющих являются расходы на электрическую энергию в процессе переработки и хранения продукции. Поэтому фактическое влияние этого фактора иногда может быть скрытым, иногда контроверсионным, иногда усиленным. Иногда это влияние вообще незаметно просто потому, что что-то было дешевле", — объяснил Пендзин.

Экономист привёл пример с ценами на картофель.

"В ноябре 2024 года мы уже начали покупать импортный картофель, потому что собственный урожай был плохим. И картофель в прошлом году в это же время был дороже примерно на 20%. Без блэкаутов. А сейчас с блэкаутами картофель дешевле", - отметил он.

При этом Пендзин подчеркнул, что рост стоимости электроэнергии и перебои с её подачей всё же усиливают инфляционные процессы.

"Наверное, блэкауты приведут к тому, что планы Минэкономики и Нацбанка удержать инфляцию ниже 10% до конца года реализовать будет сложно. Я думаю, что инфляция составит 11% из-за блэкаутов. Но все равно это меньше, чем было в прошлом году", — резюмировал эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине

Как писал Главред, цены на хлеб массовых сортов не будут расти более чем на 2% ежемесячно, независимо от экономической ситуации. В то же время стоимость кондитерских изделий может значительно колебаться.

Сейчас существенное подорожание гречки не ожидается. Возможен лишь незначительный рост стоимости, связанный с затратами на производство.

Сейчас в Украине десяток яиц стоит около 80 гривен. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предположил, что будет с ценой уже ближе к праздникам.

Стоимость белокочанной капусты этой осенью в Украине втрое ниже, чем в прошлом году. Подобное удешевление наблюдается и по всем другим овощам борщевого набора.

Другие новости по теме:

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред