Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

Пендзин вспомнил, что урожай гречки в этом году меньше на 15%, чем в прошлом году.

Экономист сказал, что будет с ценами на гречку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Подорожает ли гречка в ближайшее время

Почему стоимость продуктов перед праздниками растет

Сейчас существенное подорожание гречки не ожидается. Возможен лишь незначительный рост стоимости, связанный с затратами на производство. Таким прогнозом поделился экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

Он вспомнил, что ранее многие аграрии и эксперты заявляли, что урожай гречки в этом году меньше на 15%, чем в прошлом году.

"Но приведу вам обычную арифметику: украинец съедает в год всего 3 кг гречки, то есть примерно 90 тысяч тонн гречки нужно иметь в год, чтобы перекрыть все потребности 30-миллионного населения Украины (а на самом деле меньшего). В этом году собрали около 98 тысяч тонн гречки, то есть наш урожай гречки в этом году больше, чем нужно для внутреннего рынка", - объяснил Пендзин.

Он подчеркнул, что оснований для подорожания гречки нет.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему цены перед праздниками резко растут

Пендзин заявил, что общее подорожание продуктов перед новогодними и рождественскими праздниками будет, потому что будет большим спрос. А цена является соотношением спроса и предложения.

"Конечно, производитель хочет продать по более высокой цене, но покупатель купит ровно на столько, сколько денег есть у него в кармане. Я веду к тому, что есть большой сдерживающий фактор роста любой цены - это покупательная способность населения. А она у нас слабенькая, то есть украинский покупатель не готов покупать дороже", - рассказал экономист.

Он подчеркнул, что цены перед праздниками растут из-за того, что люди вытягивают деньги из запасов и создают дополнительный спрос, чтобы накрыть стол. То есть сугубо на праздничный период люди увеличивают свою покупательную способность.

Цены на продукты - новости по теме

Напомним, Главред писал, что сейчас в Украине десяток яиц стоит около 80 гривен. Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предположил, что будет с ценой уже ближе к праздникам.

Между тем аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка говорил, что до конца 2025 года в Украине ожидается повышение цен на отдельные продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, тогда как овощи и яйца останутся стабильными.

Ранее сообщалось, что ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

