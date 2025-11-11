Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

На этот раз выплаты достигли рекордного уровня.

Украинцам начали выплачивать рекордный кэшбэк за август / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Началась выплата Национального кэшбэка за август

Сумма на этот раз - абсолютный рекорд за все время работы программы

Украинцы начали получать Национальный кэшбек за август. На этот раз выплата достигла рекордного уровня за всю историю программы. Об этом сообщают в Telegram-канале "Дія".

В сообщении говорится, что общая сумма выплат составила 509 млн гривен, а получат их более 3,6 млн украинцев. Это средства, которые граждане заработали, покупая отечественные товары - только за август они потратили на них более 5 млрд гривен.

В "Дії" сообщают, что в течение 2025 года государство выплатило около 4 млрд гривен кэшбека в рамках программы поддержки украинских предприятий.

Что такое Национальный кэшбек

Национальный кэшбек - государственная инициатива, которая стимулирует покупку товаров украинского производства.

После оплаты покупки через официально зарегистрированные сервисы, часть потраченных средств покупатели получают обратно на карту.

Об источнике: Дія Дія (сокращение от "Государство и я", англ. Diia) - это государственное мобильное приложение, веб-портал и одновременно бренд цифрового государства в Украине. Оно было создано Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры) по инициативе и приказу президента Владимира Зеленского. По состоянию на 2024 год приложением пользовалось более 21 миллиона украинцев.

