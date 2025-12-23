Укр
Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

Руслан Иваненко
23 декабря 2025, 01:12
Омбудсмен объяснила, как новые правила оценки здоровья могут повлиять на определение пригодности военных.
МОУ готовит исключение определенных болезней из перечня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • МО Украины готовит изменения в перечень болезней для службы
  • Сейчас многие военные формально годны, но не способны служить
  • Система осмотра здоровья военных является поверхностной

Министерство обороны Украины подготовило изменения в перечень болезней, которые учитываются при определении пригодности к военной службе. Об этом в интервью Главкому сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, нынешние требования по состоянию здоровья значительно смягчены из-за дефицита личного состава. Из-за этого многие военнообязанные, формально признанные годными, на самом деле не могут выполнять задачи армии.

Проблемы оценки состояния здоровья военнообязанных

Решетилова объяснила, что современная система военно-врачебных комиссий осуществляет лишь поверхностный осмотр. Если явных признаков заболевания нет, человека признают годным к службе. В то же время во время войны даже здоровые военные сталкиваются с большими физическими нагрузками и стрессом, что может ухудшать их здоровье.

"Букет болезней" и комплексная оценка

Омбудсмен также обратила внимание на проблему "букета болезней". Даже если отдельные болезни, например диабет, радикулит или повышенное давление, формально не запрещают службу, их сочетание может делать военнослужащего непригодным. Поэтому оценку пригодности следует проводить комплексно, с учетом всех болезней, а не отдельно.

"Насколько я знаю, изменения в приказ №402 подготовлены, - сказала Решетилова, - но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю лишь, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня, которые определяют пригодность к службе".

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Когда может закончиться мобилизация - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине будет продолжаться независимо от результатов переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским.

"Подразделениям нужны ротации и обучение новых сил. Этот процесс не остановится даже при наличии дипломатических договоренностей. Мобилизация продлится до официального объявления демобилизации", - пояснил Ступак.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в приложении "Резерв+" в следующем году появится функция уведомлений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения, в частности относительно рассмотрения дел о нарушении воинского учета.

Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля следующего года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, которые не имеют оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призванными в армию.

Кроме того, Кабинет Министров Украины обновил порядок оформления военно-учетных документов, сделав их полностью электронными.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

