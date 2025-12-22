Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограничений

https://glavred.info/energy/kiev-i-oblast-20-dekabrya-grafiki-otklyucheniya-sveta-i-obemy-ogranicheniy-10726340.html Ссылка скопирована

Во вторник, 23 декабря, в Киеве и Киевской области начинают действовать новые графики отключения электроэнергии.

По информации ДТЭК, свет могут выключать до трех раз в сутки, ограничения будут распространяться на все сутки. Компания уже обнародовала обновленные объемы отключений для населения.

Графики отключения света в Киеве

Графики для каждой очереди и подочереди:

1.1 очередь

08:00 - 12:00

15:30 - 20:00

1.2 очередь

05:00 - 09:00

16:00 - 22:00

2.1 очередь

05:00 - 09:00

15:30 - 19:30

2.2 очередь

05:00 - 09:00

15:30 - 19:30

3.1 очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 12:30

19:00 - 22:30

3.2 очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 12:30

19:00 - 22:30

4.1 очередь

08:30 - 15:30

19:00 - 22:30

4.2 очередь

00:00 - 01:30

08:30 - 12:30

19:00 - 22:30

5.1 очередь

01:30 - 05:00

12:00 - 16:00

22:30 - 24:00

5.2 очередь

06:00 - 08:30

12:00 - 19:00

22:30 - 24:00

6.1 очередь

01:30 - 05:00

12:00 - 19:00

22:30 - 24:00

6.2 очередь

01:30 - 05:00

12:00 - 16:00

22:30 - 24:00

Графики отключений электроэнергии в Киевской области

Опубликованы графики отключений для каждой очереди и подочереди.

1.1 Очередь

06:00 - 09:30

16:30 - 22:00

1.2 Очередь

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

2.1 Очередь

06:00 - 13:00

16:30 - 20:00

2.2 Очередь

06:00 - 09:30

16:30 - 20:00

3.1 Очередь

00:00 - 02:30

09:30 - 16:30

20:00 - 23:30

3.2 Очередь

00:00 - 02:30

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

4.1 очередь:

00:00 - 02:30

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

4.2 очередь:

09:30 - 13:00

20:00 - 23:30

5.1 очередь:

08:00 - 09:30

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

5.2 очередь:

02:30 - 06:00

13:00 - 20:00

23:30 - 24:00

6.1 очередь:

02:30 - 06:00

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

6.2 очередь:

02:30 - 06:00

13:00 - 16:30

23:30 - 24:00

В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они оперативно будут сообщать через свой Telegram-канал.

Новость дополняется. . . . . .

