Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограничений

Во вторник, 23 декабря, в Киеве и Киевской области начинают действовать новые графики отключения электроэнергии.
По информации ДТЭК, свет могут выключать до трех раз в сутки, ограничения будут распространяться на все сутки. Компания уже обнародовала обновленные объемы отключений для населения.
Графики отключения света в Киеве
Графики для каждой очереди и подочереди:
1.1 очередь
08:00 - 12:00
15:30 - 20:00
1.2 очередь
05:00 - 09:00
16:00 - 22:00
2.1 очередь
05:00 - 09:00
15:30 - 19:30
2.2 очередь
05:00 - 09:00
15:30 - 19:30
3.1 очередь
00:00 - 01:30
08:30 - 12:30
19:00 - 22:30
3.2 очередь
00:00 - 01:30
08:30 - 12:30
19:00 - 22:30
4.1 очередь
08:30 - 15:30
19:00 - 22:30
4.2 очередь
00:00 - 01:30
08:30 - 12:30
19:00 - 22:30
5.1 очередь
01:30 - 05:00
12:00 - 16:00
22:30 - 24:00
5.2 очередь
06:00 - 08:30
12:00 - 19:00
22:30 - 24:00
6.1 очередь
01:30 - 05:00
12:00 - 19:00
22:30 - 24:00
6.2 очередь
01:30 - 05:00
12:00 - 16:00
22:30 - 24:00
Графики отключений электроэнергии в Киевской области
Опубликованы графики отключений для каждой очереди и подочереди.
1.1 Очередь
06:00 - 09:30
16:30 - 22:00
1.2 Очередь
06:00 - 09:30
16:30 - 20:00
2.1 Очередь
06:00 - 13:00
16:30 - 20:00
2.2 Очередь
06:00 - 09:30
16:30 - 20:00
3.1 Очередь
00:00 - 02:30
09:30 - 16:30
20:00 - 23:30
3.2 Очередь
00:00 - 02:30
09:30 - 13:00
20:00 - 23:30
4.1 очередь:
00:00 - 02:30
09:30 - 13:00
20:00 - 23:30
4.2 очередь:
09:30 - 13:00
20:00 - 23:30
5.1 очередь:
08:00 - 09:30
13:00 - 20:00
23:30 - 24:00
5.2 очередь:
02:30 - 06:00
13:00 - 20:00
23:30 - 24:00
6.1 очередь:
02:30 - 06:00
13:00 - 16:30
23:30 - 24:00
6.2 очередь:
02:30 - 06:00
13:00 - 16:30
23:30 - 24:00
В ДТЭК отметили, что в случае изменений графиков они оперативно будут сообщать через свой Telegram-канал.
