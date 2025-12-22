Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

Вы узнаете:
- Почему в Украине применяются графики отключений электроэнергии
- Где завтра будут выключать свет
Во вторник, 23 декабря, свет будут выключать в большинстве регионов Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.
В сообщении говорится, что завтра будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Основанием для введения ограничительных мер стали последствия массированных ракетных и дроновых ударов страны-агрессора России по объектам энергетической инфраструктуры.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию.
Отключения света станут значительно реже - прогноз правительства
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Соответствующую задачу 21 декабря поставило правительство ответственным лицам.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах.
Кстати, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.
Недавно заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.
