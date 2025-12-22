Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

В Укрэнерго ответили, будут ли выключать свет 23 декабря.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-23-dekabrya-gde-ne-budet-elektroenergii-vo-vtornik-10726268.html Ссылка скопирована

Как будут выключать свет 23 декабря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в Украине применяются графики отключений электроэнергии

Где завтра будут выключать свет

Во вторник, 23 декабря, свет будут выключать в большинстве регионов Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

В сообщении говорится, что завтра будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

видео дня

Основанием для введения ограничительных мер стали последствия массированных ракетных и дроновых ударов страны-агрессора России по объектам энергетической инфраструктуры.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света станут значительно реже - прогноз правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже с 24 декабря в Украине планируют облегчить графики отключения электроэнергии для домохозяйств. Соответствующую задачу 21 декабря поставило правительство ответственным лицам.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах.

Кстати, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

Недавно заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред