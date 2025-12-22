Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

Даже при оптимистическом сценарии базовый продукт в Украине будет дорожать.

Как изменятся цены на хлеб в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Хлеб в Украине будет дорожать еще как минимум год

Темпы повышения цен на хлеб в Украине зависят от нескольких факторов

Хлеб - один из базовых продуктов, который подорожает в 2026 году. Об этом изданию Новини.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж. По его словам, есть несколько причин роста цен.

За 2025 год хлеб подорожал на 20%. Тенденция по повышению цен будет продолжаться и дальше, вплоть до конца 2026 года, если полномасштабная война совместно с ударами по энергетике затянутся на месяцы.

Насколько может подорожать хлеб

Чиж прогнозирует, что в следующем году цены на хлеб могут вырасти на четверть, то есть 25%. Но если в Украине наступит мир, стоимость хлеба не вырастет больше, чем на 10-12%.

Причиной такого заметного поднятия цен являются прежде всего регулярные массированные атаки страны-агрессора России на энергообъекты Украины. К этому фактору добавились и другие: рост цен на сырье, финансовые расходы, расходы на содержание предприятий, работников и тому подобное.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол - ответ экономиста

Главред писал, что по словам эксперта "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, средняя стоимость новогоднего стола в Украине в этом году выросла примерно на 12-15% по сравнению с прошлым.

По его словам, в прошлом году базовый вариант застолья для четырех человек - с традиционными блюдами вроде селедки под шубой, оливье, копченостями и одной бутылкой игристого - обходился в 3730 гривен. В этом году, по разным расчетам, сумма превышает 4000 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что подорожала сельдь слабосоленая, которая в украинских супермаркетах в среднем стоит 221,25 гривны за килограмм. В прошлом месяце ее продавали по 218,35 гривны.

Ранее сообщалось, что с наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Это произойдет из-за повышенного спроса на продукты, а также роста себестоимости производства.

Накануне стало известно, что в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

