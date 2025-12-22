Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

Что сообщил экономист:
- Хлеб в Украине будет дорожать еще как минимум год
- Темпы повышения цен на хлеб в Украине зависят от нескольких факторов
Хлеб - один из базовых продуктов, который подорожает в 2026 году. Об этом изданию Новини.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж. По его словам, есть несколько причин роста цен.
За 2025 год хлеб подорожал на 20%. Тенденция по повышению цен будет продолжаться и дальше, вплоть до конца 2026 года, если полномасштабная война совместно с ударами по энергетике затянутся на месяцы.
Насколько может подорожать хлеб
Чиж прогнозирует, что в следующем году цены на хлеб могут вырасти на четверть, то есть 25%. Но если в Украине наступит мир, стоимость хлеба не вырастет больше, чем на 10-12%.
Причиной такого заметного поднятия цен являются прежде всего регулярные массированные атаки страны-агрессора России на энергообъекты Украины. К этому фактору добавились и другие: рост цен на сырье, финансовые расходы, расходы на содержание предприятий, работников и тому подобное.
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол - ответ экономиста
Главред писал, что по словам эксперта "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, средняя стоимость новогоднего стола в Украине в этом году выросла примерно на 12-15% по сравнению с прошлым.
По его словам, в прошлом году базовый вариант застолья для четырех человек - с традиционными блюдами вроде селедки под шубой, оливье, копченостями и одной бутылкой игристого - обходился в 3730 гривен. В этом году, по разным расчетам, сумма превышает 4000 гривен.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что подорожала сельдь слабосоленая, которая в украинских супермаркетах в среднем стоит 221,25 гривны за килограмм. В прошлом месяце ее продавали по 218,35 гривны.
Ранее сообщалось, что с наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Это произойдет из-за повышенного спроса на продукты, а также роста себестоимости производства.
Накануне стало известно, что в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.
Об источнике: Новости.LIVE
Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
