Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

Анна Косик
22 декабря 2025, 16:41
Даже при оптимистическом сценарии базовый продукт в Украине будет дорожать.
Как изменятся цены на хлеб в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщил экономист:

  • Хлеб в Украине будет дорожать еще как минимум год
  • Темпы повышения цен на хлеб в Украине зависят от нескольких факторов

Хлеб - один из базовых продуктов, который подорожает в 2026 году. Об этом изданию Новини.LIVE рассказал экономист Владимир Чиж. По его словам, есть несколько причин роста цен.

За 2025 год хлеб подорожал на 20%. Тенденция по повышению цен будет продолжаться и дальше, вплоть до конца 2026 года, если полномасштабная война совместно с ударами по энергетике затянутся на месяцы.

Насколько может подорожать хлеб

Чиж прогнозирует, что в следующем году цены на хлеб могут вырасти на четверть, то есть 25%. Но если в Украине наступит мир, стоимость хлеба не вырастет больше, чем на 10-12%.

Причиной такого заметного поднятия цен являются прежде всего регулярные массированные атаки страны-агрессора России на энергообъекты Украины. К этому фактору добавились и другие: рост цен на сырье, финансовые расходы, расходы на содержание предприятий, работников и тому подобное.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол - ответ экономиста

Главред писал, что по словам эксперта "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, средняя стоимость новогоднего стола в Украине в этом году выросла примерно на 12-15% по сравнению с прошлым.

По его словам, в прошлом году базовый вариант застолья для четырех человек - с традиционными блюдами вроде селедки под шубой, оливье, копченостями и одной бутылкой игристого - обходился в 3730 гривен. В этом году, по разным расчетам, сумма превышает 4000 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что подорожала сельдь слабосоленая, которая в украинских супермаркетах в среднем стоит 221,25 гривны за килограмм. В прошлом месяце ее продавали по 218,35 гривны.

Ранее сообщалось, что с наступлением 2026 года в Украине могут подорожать овощи. Это произойдет из-за повышенного спроса на продукты, а также роста себестоимости производства.

Накануне стало известно, что в Украине куриное мясо подешевело в среднем на 20%. За полгода оптовая цена куриной тушки упала со 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
