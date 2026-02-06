"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

Jerry Heil рассказала о финансовой стороне участия в Евровидении.

Jerry Heil назвала расходы Украины на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil участвовала в Евровидении в 2024 году

Какую сумму потратили на участие

Украинская популярная певица Jerry Heil в новом интервью поделилась, во сколько Украине обошлось ее участие с Alyona Alyona на Евровидении-2024.

В разговоре с Раминой Эсхакзай артистка подчеркнула, что нашей стране трудно финансировать участие в конкурсе из-за войны.

"У других стран это, возможно, работает по-другому. У нас сейчас страна находится в состоянии войны. Очень большая благодарность украинским брендам сегодня, которые к этому приобщаются. И выходят вместе с тобой в промо и финансируют вместе с тобой эти все расходы, потому что это было бы невозможно. Кроме того, на тебе большая социальная ответственность лежит. Ты должна на всех этих интервью, где они избегают политики, говорить о том, что тебя волнует, как гражданку государства, на которое напали", - сказала Jerry.

Jerry Heil / фото: instagram.com, Jerry Heil

Также она назвала и приблизительную сумму расходов.

"Конечно, определенные средства выделяет Общественное. Но если ты хочешь с конкретным режиссером, и вы в этой спешке не успеваете делать этот художественный конкурс. В нашем случае все финансировали практически мы. Все вместе обошлось до 300 тысяч долларов. Мы привлекали, конечно, бренды. Мы бы никогда с этим всем не справились", - добавила певица.

Смотрите видео интервью Jerry Heil:

Jerry Heil / инфографика: Главред

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

