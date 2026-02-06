Укр
С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

Дарья Пшеничник
6 февраля 2026, 14:04обновлено 6 февраля, 15:22
Чаще всего в прошлом году от разбоев страдали пенсионеры, частные предприниматели и военнослужащие.
В какое время и в каких местах наиболее часто действуют преступники / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

  • В 2025 году большинство ограблений в Украине происходило днем - между 14:00 и 18:00
  • Полиция фиксирует, что нападающие в основном действуют в одиночку
  • Больше всего разбоев произошло в Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве

Впервые за много лет Нацполиция обнародовала развернутую статистику о том, когда именно и в каких местах в Украине чаще всего происходят разбои, не связанные с боевыми действиями.

Данные за 2025 год оказались довольно неожиданными - и для граждан, и для самих правоохранителей. Об этом пишет ТСН.

Самое опасное время - середина дня

По словам заместителя главы Нацполиции Андрея Небытова, аналитика показала четкую тенденцию: больше всего ограблений в 2025 году происходило между 14:00 и 18:00.

"На втором месте - промежуток, когда большинство украинцев возвращаются с работы - между 18.00 и 20.00", - отметил Небытов.

То есть пик преступной активности приходится не на ночь, как часто считают, а на светлую часть суток.

Кто чаще всего становится жертвой

Полиция установила, что нападающие в основном действуют в одиночку. Чаще всего в 2025 году от разбоев страдали:

  • пенсионеры;
  • частные предприниматели;
  • военнослужащие.

В случаях, когда преступники проникали в жилье, оказалось, что в 66 эпизодах они просто заходили через незакрытые двери.

Если нападавшие намеревались пытать жертв, то, по данным полиции, они обычно связывали пострадавших. В то же время случались и случаи, когда преступники применяли пытки утюгом.

Где происходит больше всего разбоев

В 2025 году пятерка самых распространенных мест выглядела так (в порядке убывания):

  • улица;
  • дома;
  • объекты торговли;
  • квартиры;
  • места обмена валют.

Чаще всего нападавшие выходили "на дело" с ножами. В 12 случаях фиксировали использование автоматов.

Разбоев стало меньше, но они стали жестче

В полиции отмечают, что полномасштабная война существенно изменила криминальную статистику.

"Для сравнения: в 2021 году было совершено 927 разбоев и более 5 тыс. грабежей. В 2025 году было зарегистрировано 305 разбоев и 1316 грабежей. Из 379 разбойников 281 были задержаны по горячим следам", - сообщил Андрей Небытов.

Регионы-лидеры по количеству разбоев

Как выяснило ТСН, больше всего разбоев в 2025 году зафиксировали в Днепропетровской области - там произошло 37 нападений, и почти все, 35 из них, были раскрыты. Чуть меньше - 33 разбоя - зарегистрировали в Харьковской области, где правоохранители раскрыли 32 эпизода.

В Киеве в течение года произошло 32 ограбления, и столичной полиции удалось раскрыть каждое из них. В Одесской области зафиксировали 25 нападений, и все они также были раскрыты. Полтавщина завершила год с 17 ограблениями, из которых 15 удалось раскрыть.

Самыми спокойными регионами стали Черновицкая область, где произошел только один разбой (и он раскрыт), и Ровенская область - три случая, все также раскрыты.

Инциденты с военными и полицейскими - последние новости

Напомним, 27 января в Черкасской области во время задержания подозреваемого в убийстве погибли четверо офицеров Национальной полиции. Подозреваемый открыл огонь, его ликвидировали спецназовцы.

Как писал Главред, 4 января во Львове женщина напала на ветерана войны, вернувшегося из российского плена.

Ранее в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного. В результате инцидента пострадал военный Роман Покидько, который находится на реабилитации в Одессе после возвращения из российского плена.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Национальная полиция Украина
