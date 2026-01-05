Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

Что известно:
- Во Львове напали на военного, который пережил плен
- Ссора разгорелась из-за соседского мусора в подъезде
Во Львове женщина напала на ветерана войны Андрея Кулька, который вернулся из российского плена. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Тарас Репицкий.
33-летняя соседка оставила мусор в коридоре, из-за чего распространилась сильная вонь. 26-летний ветеран и его невеста написали записку с просьбой выбросить мусор, чтобы не распространялась вонь. К тому же там уже начали разводиться мухи.
Женщина увидела записку ночью 4 января и начала бить в дверь. Когда мужчина подошел к двери, между ними началась словесная перепалка.
"Несколько раз обозвала меня мариупольским мо**алем, утверждала, что я на самом деле не был в плену, потому что у меня есть ноги и руки. И вообще, "почему я не воюю?". Позже начала мне угрожать, что сделает со мной что-то, когда увидит собственными глазами", - рассказал ветеран.
Тогда он открыл дверь, а соседка неожиданно напала на него.
"Я открыл дверь и она очень неожиданно и внезапно запшикала мне перцем в глаза. Этот человек является неадекватным, издевается над собаками, с которыми живет", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с нападением на ветерана:
После этого ветеран лично обратился в правоохранительные органы.
Инциденты с военными - последние новости
Недавно Главред сообщал о том, что военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке. Сотрудники отделения отказались разрешить, чтобы карту держало другое лицо, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.
На ситуацию отреагировали в ПриватБанке. Пресс-секретарь учреждения заявил, что инцидент недопустим. Сейчас раненый военный ждет доставку карты, а в Нацбанке пообещали принять все меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
Также известно, что в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного. В результате инцидента пострадал военный Роман Покидько, который находится на реабилитации в Одессе после возвращения из российского плена.
Другие новости:
- Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК
- В Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского, который доставил нарушителя
- В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельба
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред