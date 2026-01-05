Во Львове посреди ночи женщина напала на ветерана, который вернулся из плена

Соседка начала обзывать ветерана и брызнула ему в лицо перцовым баллоном.

Во Львове женщина напала на военного, который пережил плен / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Во Львове женщина напала на ветерана войны Андрея Кулька, который вернулся из российского плена. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Тарас Репицкий.

33-летняя соседка оставила мусор в коридоре, из-за чего распространилась сильная вонь. 26-летний ветеран и его невеста написали записку с просьбой выбросить мусор, чтобы не распространялась вонь. К тому же там уже начали разводиться мухи.

Женщина увидела записку ночью 4 января и начала бить в дверь. Когда мужчина подошел к двери, между ними началась словесная перепалка.

"Несколько раз обозвала меня мариупольским мо**алем, утверждала, что я на самом деле не был в плену, потому что у меня есть ноги и руки. И вообще, "почему я не воюю?". Позже начала мне угрожать, что сделает со мной что-то, когда увидит собственными глазами", - рассказал ветеран.

Тогда он открыл дверь, а соседка неожиданно напала на него.

"Я открыл дверь и она очень неожиданно и внезапно запшикала мне перцем в глаза. Этот человек является неадекватным, издевается над собаками, с которыми живет", - говорится в сообщении.

После этого ветеран лично обратился в правоохранительные органы.

Недавно Главред сообщал о том, что военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке. Сотрудники отделения отказались разрешить, чтобы карту держало другое лицо, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

На ситуацию отреагировали в ПриватБанке. Пресс-секретарь учреждения заявил, что инцидент недопустим. Сейчас раненый военный ждет доставку карты, а в Нацбанке пообещали принять все меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

Также известно, что в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного. В результате инцидента пострадал военный Роман Покидько, который находится на реабилитации в Одессе после возвращения из российского плена.

