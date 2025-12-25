В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельба

Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Мужчина подрезал двух военнослужащих ТЦК / коллаж: Главред, фото: Труха Днепр

Кратко:

Мужчина подрезал двух военнослужащих ТЦК

Ведутся следственные действия

В четверг, 25 декабря, в Днепре произошла стычка между гражданским мужчиной и представителями территориального центра комплектования (ТЦК), в результате чего военные получили ранения. Об этом проинформировала в Facebook полиция Днепропетровской области.

"На улице Калиновой города Днепра во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавших госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении. видео дня

Правоохранители отмечают, что "для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух".

Ведутся следственные действия, подчеркнули в полиции.

На кадрах видно много людей: военных, полицейских, обычных гражданских. Одного из мужчин повели к "скорой".

Новый этап мобилизации

Мобилизация в Украине переходит в новый этап. Ожидается увеличение количества повесток из-за автоматизации воинского учета и изменения в процедуре получения отсрочек, сообщил нардеп Руслан Горбенко.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к базам налоговой службы, что позволит проверять более широкий круг военнообязанных, включая тех, кто не на учете, имеет отсрочку или выехал за границу. Ожидается, что количество проверок и повесток заметно возрастет уже к концу года.

Напомним, в Одессе в одном из ТЦК произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин, а еще один военнослужащий получил ранения. Инцидент произошел во время общения с посетителем, у которого взорвался неизвестный предмет в личных вещах.

Также вечером 3 декабря во Львове во время мобилизационного оповещения смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП, ветеран АТО Юрий Бондаренко. Нападающий, 30-летний львовянин, применил нож и газовый баллончик, после чего скрылся. Впоследствии правоохранители его задержали.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

