Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

В Украине готовятся изменения к мобилизации - ТЦК могут получить доступ к налоговым базам, что может существенно увеличить количество повесток до конца года.

Мобилизация в Украине изменится - почему количество повесток возрастет, что готовят ТЦК / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему возрастет количество повесток в Украине

Какие данные получит ТЦК о военнообязанных и как их будут искать

Как продлить отсрочку от мобилизации и какие есть основания для отсрочки

Мобилизация в Украине 2025 переходит к новому этапу. По словам нардепа Руслана Горбенко, в результате автоматизации воинского учета стоит ожидать увеличения количества повесток. Кроме того, были внесены изменения в процедуру получения отсрочек от мобилизации.

Главред собрал основные изменения в мобилизации в ноябре 2025 года.

Продление действия военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены еще на 90 дней с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

Речь идет о законах №4643-IX и №4644-IX, утверждающих соответствующие указы президента о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Отмечается, что эти решения приняты для обеспечения эффективного отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

/ Фото: УНИАН

Повесток станет больше

Вскоре количество повесток может возрасти, поскольку Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) получат доступ к базам данных налоговой службы. Об этом рассказал народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко в комментарии ТСН.ua.

По его словам, благодаря новым данным ТЦК смогут проверять более широкий круг военнообязанных - тех, кто не состоит на учете, не прошел военно-врачебную комиссию, имеет отсрочку или инвалидность, или выехал за границу.

Ожидается, что после передачи баз количество проверок и повесток заметно возрастет уже к концу года.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Ранее в интервью Телеграфу Руслан Горбенко отмечал, что объединение системы "Резерв+" с налоговыми базами и реестрами избирателей существенно улучшит процесс мобилизации, ведь позволит получить полную информацию о военнообязанных, в частности по данным регистрации ПИН.

"И мобилизация как шла, так и будет идти. Здесь надо увеличивать численность состава ТЦК, а это следует делать благодаря демобилизованным. Кроме того, [демобилизованные, - ред.] военные всегда спрашивают: а почему они не могут быть полицейскими? Человек провоевал три года и хочет остаться работать в секторе безопасности и обороны, например в МВД. А те ребята [в структуре МВД, - ред.], которые имеют бронь, пойдут [воевать, - ред.]. И здесь есть предложения от депутатов и военных, чтобы в будущем на ответственные должности назначали участников боевых действий", - подчеркивал нардеп.

Какие данные о человеке получит ТЦК и СП - как ТЦК смогут искать военнообязанных

Адвокат Роман Симутин, который специализируется на вопросах мобилизации, считает, что после обновления баз государство сможет идентифицировать практически всех военнообязанных. По его словам, сейчас автоматически ставят на учет тех, о ком уже есть данные, а около 80% отсрочек будут продолжаться без дополнительного обращения. Это позволит высвободить ресурсы работников ТЦК, которые смогут сосредоточиться на мобилизационных мероприятиях.

/ Фото: УНИАН

"Благодаря этому ТЦК сможет видеть информацию, которая есть у налоговой. Возможно, в распоряжении будут те адреса регистрации, которые указаны именно в налоговых документах. То есть, если будет доступ к налоговым базам, то увидят всех. Но налоговая не видит банковских счетов лица. Это банковская тайна. В то же время могут увидеть, например, место работы или то, что человек ФЛП и его адрес", - уточняет он.

Кто кроме ТЦК и СП может вручить повестку

В то же время Симутин отмечает, что нагрузка на сотрудников центров и без того высокая - они должны проверять, где люди фактически проживают и работают, а в некоторых случаях повестки могут направлять непосредственно руководителям предприятий.

В этом контексте стоит отметить, что работодатель имеет право вручать своим работникам повестки только в случае, если получит официальное поручение от руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как зарегистрироваться в ТЦК за рубежом - как стать на учет в ТЦК за рубежом

Адвокат Тамила Алексик в комментарии для ТСН.ua отметила, что после введения автоматизированной системы воинского учета украинцев будут начинать ставить на учет автоматически в возрасте от 16 до 60 лет. Это касается всех мужчин, в том числе тех, кто легально находится за пределами страны, ведь система "Оберіг" содержит данные о дате их выезда и информацию из загранпаспортов.

"Более того, в постановлении №932 четко расписано, какая информация будет содержаться в реестре военнообязанных: там будут все сведения, даже фото человека", - добавляет Тамила Алексик.

Штрафов станет больше - за что ТЦК может наложить штраф

Адвокат также предположила, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые не посещали ТЦК и не пользуются приложением "Резерв+", но уже внесены в реестр "Оберіг", могут получать автоматические сообщения о штрафах от 17 до 25,5 тысяч гривен.

По ее мнению, подобные случаи могут стать массовыми, однако каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально.

/ Фото: УНИАН

Автоматизация отсрочек - как продлить отсрочку от мобилизации

24 октября правительство приняло новые правила оформления отсрочек от мобилизации. С 1 ноября они будут продлеваться автоматически, а подать заявление на получение можно будет через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что решение предусматривает автоматическое продление отсрочек, цифровой формат оформления и возможность подачи документов через ЦНАП. Благодаря этому более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек от мобилизации без очередей и лишней бюрократии. Около 80% отсрочек можно будет оформить онлайн, а остальные - в любом удобном центре предоставления админуслуг. Основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом, поэтому бумажные справки больше не понадобятся.

"Это решение - важная часть создания экосистемы "е-ТЦК", цель которой перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования", - резюмирует она.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Новые типы отсрочек от мобилизации

Министерство обороны Украины сообщило, что в ближайшее время в приложении "Резерв+" появятся новые категории отсрочек от мобилизации.

Подать заявку онлайн смогут родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, а также лица, осуществляющие уход за родителями с инвалидностью.

Ведомство призывает граждан из этих категорий присоединиться к тестированию новой функции и воспользоваться ею одними из первых.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине

Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей, рожденных в одном браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги защитников и защитниц с ребенком;

мужья или жены людей с инвалидностью;

люди с временной непригодностью;

студенты, аспиранты;

работники учреждений высшего и профобразования.

Мобилизация 18-24 - что изменилось

В Украине расширили программу "Контракт 18-24", направленную на привлечение молодых и мотивированных граждан к военной службе. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в Facebook.

Он отметил, что отныне программа охватывает все составляющие Сил обороны Украины. Сначала участие в "Контракте 18-24" принимали лишь несколько бригад, позже инициативу расширили, а теперь принято решение включить в нее все боевые подразделения.

"Продолжаем расширять "Контракт 18-24"... Теперь каждый, кто хочет стать на защиту Украины в таком возрасте, может выбрать любую бригаду. И все бригады смогут набирать в свои ряды мотивированную молодежь", - написал Палиса.

Контракт 18-24 / Инфографика: Главред

Будет ли мобилизация женщин в Украине

Вопрос привлечения женщин в Вооруженные силы Украины находится в постоянном обсуждении, однако пока не является среди первоочередных для парламентского комитета по вопросам обороны. Как отметил в комментарии для Телеграфа член комитета Юрий Здебский, механизм участия женщин в военной службе уже существует - те, кто желает, могут добровольно присоединиться к армии. По его словам, тема остается в поле внимания депутатов, однако пока не рассматривается как насущная, ведь женщины могут заниматься своими основными задачами.

"Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, быстро будем принимать решение", - резюмирует он.

Депутат отметил, что в случае необходимости парламент и правительство смогут быстро реагировать на изменения обстановки и принимать необходимые решения, связанные с мобилизацией и ротацией военнослужащих.

