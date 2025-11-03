Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

Руслана Заклинская
3 ноября 2025, 15:17
126
Коваленко отметил, что вражеские ДРГ по 2-4 человека инфильтрируются в гражданской одежде.
Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске
Ситуация в Покровске / Коллаж: Главред, фото: 23 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Коваленко:

  • Окружения Покровска пока нет, заявления РФ недостоверны
  • Угроза окружения ВСУ существует
  • ДРГ по 2-4 человека инфильтрируются в город

Угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже окружен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет. Впрочем, повторюсь, такая угроза существует", - отметил он.

видео дня

Коваленко пояснил, что российские подразделения пытаются продвигаться через Красный Лиман и Родинское в направлении северной части Покровска. Однако, по его словам, такое движение "несколько суицидальное", потому что неделю назад Силы обороны провели зачистки в Сухецком, Суворовом и Федоровке. Именно контроль над Федоровкой и Разиным дает украинским защитникам возможность отрезать вражеский клин и окружить противника, как это уже случалось ранее в районе Доброполья.

"Поэтому если противник продолжит движение на Красный Лиман, он может оказаться в зоне окружения", - подчеркнул эксперт.

Что происходит в Покровске

В то же время ситуация внутри самого Покровска, по оценке Коваленко, остается тяжелой. Российские оккупанты имеют две зоны контроля, которые они используют для инфильтрации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в город - в Южном микрорайоне (улицы Привольная, Юбилейная) и вблизи Лазурного микрорайона.

"То есть у россиян непосредственно в самом Южном микрорайоне есть зоны контроля. Особенно негативным является то, что россияне контролируют места накопления и концентрации, а это, как правило, детские сады, школы, больницы и тому подобное. Как раз в микрорайоне Южный они контролируют детский сад "Росинка" и "Ласточка", а также школу №2. Именно в этой зоне они накапливаются и инфильтрируются небольшими группами по улице Европейской через М-30 в сам город", - рассказал Коваленко.

По его словам, ДРГ обычно движутся группами по 2-4 человека, часто переодетыми в гражданскую одежду, чтобы усложнить их идентификацию. Их цель - не прямые боестолкновения с Силами обороны Украины, а рассредоточение и инфильтрация по городу.

"Как раз для этого они и движутся небольшими группами, а не прут штурмовыми ротами с лозунгами "За Путина! За Родину!". Они избегают вступления в боестолкновения", - добавил обозреватель.

Коваленко отметил, что еще одна опасная составляющая - активное использование FPV-дронов. На них устанавливают минимальный боезаряд и мощные батареи, чтобы непрерывно патрулировать улицы и выявлять огневые точки Сил обороны.

"Это делается не только для того, чтобы это координировать, давать геолокации, наводить артиллерию и поражать объекты, но и для того, чтобы их диверсионные группы обходили эти локации, чтобы не было прямого боестолкновения. Поэтому россияне имеют инфильтрацию таких групп почти по всему Покровску. И их очень трудно выявлять", - пояснил он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Чем обернется для Украины потеря Покровска

В материале CNN отметили, что если Покровск падет, он станет крупнейшим городом, захваченным российскими войсками со времени взятия Бахмута в мае 2023 года. Покровск является важным узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к Краматорску и Константиновке в промышленном поясе Донецка.

Ситуация в Покровске - последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам захватить Покровскую агломерацию и продвинуться на Краматорск до 15 ноября. Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что Кремль перебрасывает дополнительные силы (более 17 тыс.) и пытается перерезать логистику ВСУ.

Также операция украинских сил по зачистке севера Покровска продолжается, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Защитникам удалось остановить продвижение оккупантов и не допустить перерезания дороги между Покровском и Родинским.

Как сообщал Главред, Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее воевала в Сирии и на Киевщине. По словам штаб-сержанта ВСУ Александра Вовка, 155-я бригада понесла большие потери и стала небоеспособной.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко Покровск война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

16:08Война
Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналиста

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналиста

15:29Война
Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

15:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Где в Украине находится город, названный в честь Хрущева - чем он уникален

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

Украина существенно усилила свою ПВО - Зеленский раскрыл детали

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

Последние новости

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и СиПаралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си
15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

Реклама
14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

Реклама
13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

13:25

"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

13:09

"Не мог отказаться от веры": Виктор Павлик сделал последнюю услугу умершему сыну

12:54

Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

12:46

Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025

12:40

Точно не "под открытым небом" - как правильно сказать на украинскомВидео

12:39

"Никак не уймется": что происходит с женой молчуна Игоря Николаева

12:28

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

12:26

Украина может "влупить" по Уренгою и "Силе Сибири": прогноз ударов вглубь РФ

12:03

Киров и Петровский: почему эти области до сих пор так называются

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

11:47

Сильный удар по тылу врага: ВСУ поразили НПЗ и логистические объекты оккупантов

11:44

Россия в опасности: украинские дроны изменили географию войны - Euronews

11:34

"Дочке еще не сказали": известный актер сообщил о разводе с женой

11:33

Накипь исчезает на глазах: раскрыт секрет мгновенной очистки чайника без усилийВидео

11:12

Что будет с ноутбуком, если он постоянно подключен к сети

10:58

Трамп объяснил, почему у него не получается остановить Путина в УкраинеВидео

10:58

В Украине временно отменили графики: когда снова начнут выключать свет

10:54

"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

10:48

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Реклама
10:45

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

10:36

Ситуация сверхкритическая, россияне есть по всему Покровску: военные - о ситуации в городе

10:31

"Покупайте все, что есть": Вучич не против продать ЕС боеприпасы для Украины

09:47

Властные, жестокие и не хотят отношений: 5 мифов об Овнах, в которые все верят

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 ноября (обновляется)

09:25

Стратегическая цель РФ после Покровска: в ISW назвали, какой город под угрозой

09:25

"Можем взорвать мир 150 раз": Трамп похвастался американской "ядеркой"

09:24

Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве

09:22

Гороскоп на завтра 4 ноября: Львам - новые возможности, Близнецам - предательство

09:02

Ирина Билык жестко обошлась с Димой Коляденко - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять