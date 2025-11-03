Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

Ключевые тезисы Коваленко:
- Окружения Покровска пока нет, заявления РФ недостоверны
- Угроза окружения ВСУ существует
- ДРГ по 2-4 человека инфильтрируются в город
Угроза окружения украинских войск в районе Покровска существует, но пока его нет. Утверждения россиян о якобы окружении города - недостоверны. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже окружен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет. Впрочем, повторюсь, такая угроза существует", - отметил он.видео дня
Коваленко пояснил, что российские подразделения пытаются продвигаться через Красный Лиман и Родинское в направлении северной части Покровска. Однако, по его словам, такое движение "несколько суицидальное", потому что неделю назад Силы обороны провели зачистки в Сухецком, Суворовом и Федоровке. Именно контроль над Федоровкой и Разиным дает украинским защитникам возможность отрезать вражеский клин и окружить противника, как это уже случалось ранее в районе Доброполья.
"Поэтому если противник продолжит движение на Красный Лиман, он может оказаться в зоне окружения", - подчеркнул эксперт.
Что происходит в Покровске
В то же время ситуация внутри самого Покровска, по оценке Коваленко, остается тяжелой. Российские оккупанты имеют две зоны контроля, которые они используют для инфильтрации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в город - в Южном микрорайоне (улицы Привольная, Юбилейная) и вблизи Лазурного микрорайона.
"То есть у россиян непосредственно в самом Южном микрорайоне есть зоны контроля. Особенно негативным является то, что россияне контролируют места накопления и концентрации, а это, как правило, детские сады, школы, больницы и тому подобное. Как раз в микрорайоне Южный они контролируют детский сад "Росинка" и "Ласточка", а также школу №2. Именно в этой зоне они накапливаются и инфильтрируются небольшими группами по улице Европейской через М-30 в сам город", - рассказал Коваленко.
По его словам, ДРГ обычно движутся группами по 2-4 человека, часто переодетыми в гражданскую одежду, чтобы усложнить их идентификацию. Их цель - не прямые боестолкновения с Силами обороны Украины, а рассредоточение и инфильтрация по городу.
"Как раз для этого они и движутся небольшими группами, а не прут штурмовыми ротами с лозунгами "За Путина! За Родину!". Они избегают вступления в боестолкновения", - добавил обозреватель.
Коваленко отметил, что еще одна опасная составляющая - активное использование FPV-дронов. На них устанавливают минимальный боезаряд и мощные батареи, чтобы непрерывно патрулировать улицы и выявлять огневые точки Сил обороны.
"Это делается не только для того, чтобы это координировать, давать геолокации, наводить артиллерию и поражать объекты, но и для того, чтобы их диверсионные группы обходили эти локации, чтобы не было прямого боестолкновения. Поэтому россияне имеют инфильтрацию таких групп почти по всему Покровску. И их очень трудно выявлять", - пояснил он.
Чем обернется для Украины потеря Покровска
В материале CNN отметили, что если Покровск падет, он станет крупнейшим городом, захваченным российскими войсками со времени взятия Бахмута в мае 2023 года. Покровск является важным узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к Краматорску и Константиновке в промышленном поясе Донецка.
Ситуация в Покровске - последние новости
Напомним, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу оккупантам захватить Покровскую агломерацию и продвинуться на Краматорск до 15 ноября. Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что Кремль перебрасывает дополнительные силы (более 17 тыс.) и пытается перерезать логистику ВСУ.
Также операция украинских сил по зачистке севера Покровска продолжается, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Защитникам удалось остановить продвижение оккупантов и не допустить перерезания дороги между Покровском и Родинским.
Как сообщал Главред, Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее воевала в Сирии и на Киевщине. По словам штаб-сержанта ВСУ Александра Вовка, 155-я бригада понесла большие потери и стала небоеспособной.
Читайте также:
- ВСУ контролируют позиции на территории РФ: появились интересные подробности
- "Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске
- Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела "взрывную" операцию
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред