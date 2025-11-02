Укр
Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

Юрий Берендий
2 ноября 2025, 15:44
РФ активизировала наступление, чтобы показать преимущество Путина на фоне переговоров лидеров США и Китая и изменения позиции Трампа, указывает генерал.
Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки
Путин поставил дедлайн для захвата Покровска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Маломуж:

  • Путин приказал захватить Покровскую агломерацию до 15 ноября
  • Оккупация Покровска для Путина имеет геополитическое значение
  • Перерезать пути снабжения украинских войск россиянам не удается

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин поставил задачу своей оккупационной армии захватить всю Покровскую агломерацию, в частности речь идет о городах Покровск и Мирноград и продолжить наступление в направлении Краматорска. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, достоверные данные, что Путин поставил задачу захватить Покровск, Мирноград и всю Покровскую агломерацию до 15 ноября, а затем продвигаться в направлении Константиновки и Краматорска.

видео дня

Маломуж отметил, что стратегия Путина заключается в том, чтобы продемонстрировать достижения на поле боя, чтобы показать собственным соотечественникам и партнерам, что он имеет преимущество. Это происходит на фоне изменения позиций Трампа и его встречи с Си Цзиньпином. Параллельно Кремль наступательными действиями и ударами по гражданской инфраструктуре стремится ослабить дух украинцев, подорвать экономику и заставить мир ослабить поддержку Киева, навязав свои условия.

Он также отметил, что демонстрация стратегических возможностей, включая ядерные компоненты, является элементом давления и попыткой снизить внешнюю поддержку Украины и заставить ее соглашаться на компромиссы.

"Поэтому для Путина захват Покровска, Мирнограда, а дальше Константиновка и всего Донецкого региона это не только военный, но и военно-политический результат, который он сегодня добивается всеми средствами. Он сбросил туда наряду с другими ресурсами еще дополнительно 17 тысяч, которые непосредственно принимают участие в атаках Покровска и Мирнограда. (Россияне, - ред.) пытаются перерезать логистические пути и таким способом создать модель окружения или полуокружения. Этого не удается", - указывает он.

Маломуж подытожил, что принятые решения о проведении комплексных операций силами штурмовых подразделений, Сил спецопераций и других составляющих ВСУ были правильными.

Он указывает на то, что они должны стать решительным шагом, который позволит сначала тактически, а затем и стратегически переломить ход этой фазы войны.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Чем грозит Украине потеря Покровска - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация в районе Покровска остается крайне напряженной - в случае потери города для российских войск откроются новые возможности, в частности путь к Краматорску. Об этом сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Фабрики новостей".

По его словам, захват Покровска сейчас является главным приоритетом для российских оккупантов.

Ступак отметил, что в случае падения Покровска противник сможет непосредственно продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации, где расположены ключевые украинские институты - Донецкая областная администрация и ряд правоохранительных органов.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ совершили очередную успешную атаку по складам и базам врага - под ударом оказались позиции российских оккупационных войск на временно захваченных территориях. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Тем временем Россия вывела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее воевала в Сирии и на Киевщине. Об этом рассказал штаб-сержант 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александр Вовк.

Несмотря на это, захватчики не отказались от намерения захватить Покровск в Донецкой области и сейчас активизировали штурмовые действия, отмечается в отчете Института изучения войны (ISW).

Другие новости:

О персоне: Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

