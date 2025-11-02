Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела 'взрывную' операцию

Коротко:
- СБУ атаковала склады и базы россиян на временно оккупированных территориях
- Также поражены места скопления техники и личного состава
- Удары были осуществлены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2"
Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли очередной удар по вражеским складам и базам. Под атакой оказались позиции россиян на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила СБУ в Telegram.
Известно, что спецназовцы СБУ поразили места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.
Бойцы осуществили ночные удары с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции.
"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте", - говорится в сообщении.
Удары СБУ по вражеским складам и базам - видео:
Удары ВСУ по России
Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Украине надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты.
"Для эмоционального давления на российское общество, нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены, а также по значимым местам", - говорит он.
Операции ВСУ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 26 октября во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три радиолокационные станции РФ, также был поражен вражеский десантный катер.
21 октября на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.
7 октября в ГУР заявили, что в результате успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков.
Читайте также:
- Ночной "хлопок" в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели - все детали
- Минус самолеты у врага: в СБУ раскрыли детали удара по российскому аэродрому
- Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред