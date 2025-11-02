Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела 'взрывную' операцию

СБУ продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага.

Коротко:

СБУ атаковала склады и базы россиян на временно оккупированных территориях

Также поражены места скопления техники и личного состава

Удары были осуществлены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2"

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли очередной удар по вражеским складам и базам. Под атакой оказались позиции россиян на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Известно, что спецназовцы СБУ поразили места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Бойцы осуществили ночные удары с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 килограммов, что обеспечило высокую эффективность операции.

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте", - говорится в сообщении.

Удары ВСУ по России

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что Украине надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты.

"Для эмоционального давления на российское общество, нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены, а также по значимым местам", - говорит он.

Операции ВСУ - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 26 октября во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три радиолокационные станции РФ, также был поражен вражеский десантный катер.

21 октября на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.

7 октября в ГУР заявили, что в результате успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

