Ночной 'хлопок' в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

Вы узнаете:
- Какие именно цели поразжены украинскими дронами
- Может ли СБУ поражать цели врага не только на оккупированных территориях, но и в глубоком тылу РФ
В ночь на понедельник, 13 октября, во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили несколько объектов оккупантов. Об этом сообщили УНИАН источники в спецслужбе.
По словам собеседника, среди них:
- Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар;
- подстанция 220 кВ "Кафа" (Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения;
- подстанция 330 кВ "Симферополь" - там прогремела серия взрывов.
"СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.
Смотрите видео пожара в Крыму
Взрывы в Феодосии - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.
Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии.
В ночь на 6 октября в Крыму снова прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза.
Сообщалось, что в Крыму горит нефтеналивной терминал - крупнейший на оккупированном полуострове.
Феодосийский нефтеналивной терминал горел несколько суток.
Могут ли ВСУ прорваться в Крым: мнение эксперта
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что сейчас возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.
"SkyNews пишут о возможности морского десанта. Это у меня вызывает улыбку. Когда мы говорим о высадке ДРГ, какой-то небольшой группы - это реально. И это уже несколько раз было. И на морские вышки высаживались. И на берег высаживались. Но, когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - сказал Нарожный в эфире на Радио NV.
По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.
Другие новости:
- Масштабная высадка десанта: эксперт сказал, могут ли ВСУ прорваться в Крым
- В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская часть
- "Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред