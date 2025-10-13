Ночной 'хлопок' в Крыму: дроны СБУ и ССО поразили важные цели – все детали

СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины.

В ночь на понедельник, 13 октября, во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили несколько объектов оккупантов. Об этом сообщили УНИАН источники в спецслужбе.

По словам собеседника, среди них:

Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар;

подстанция 220 кВ "Кафа" (Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения;

подстанция 330 кВ "Симферополь" - там прогремела серия взрывов.

"СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

Взрывы в Феодосии - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.

Днем 29 сентября во временно оккупированном Крыму неожиданно вспыхнул пожар. Предварительно зафиксировано попадание по нефтебазе в Феодосии.

В ночь на 6 октября в Крыму снова прогремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза.

Сообщалось, что в Крыму горит нефтеналивной терминал - крупнейший на оккупированном полуострове.

Феодосийский нефтеналивной терминал горел несколько суток.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что сейчас возможность высадки крупного десанта на берег временно оккупированного Крыма маловероятна.

"SkyNews пишут о возможности морского десанта. Это у меня вызывает улыбку. Когда мы говорим о высадке ДРГ, какой-то небольшой группы - это реально. И это уже несколько раз было. И на морские вышки высаживались. И на берег высаживались. Но, когда мы говорим о массированном морском десанте, у которого будет задача захватить какой-то город в Крыму, и удерживать его - у нас, пока, таких ресурсов нет", - сказал Нарожный в эфире на Радио NV.

По его словам, для этого нужны большие десантные корабли и возможность высадить десятки тысяч бойцов с поддержкой авиации.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

