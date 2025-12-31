Укр
Читать на украинском
Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минуту

Сергей Кущ
31 декабря 2025, 11:05
Такие привычки позволяют забыть о сложной уборке и сохранить душ чистым надолго — без лишних усилий и агрессивной химии.
Как отмыть душевую кабинку
Как отмыть душевую кабинку / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Почему душ быстро загрязняется
  • Как поддерживать чистоту в душе без генеральной уборки

Поддерживать чистоту в душевой кабине кажется сложной задачей, особенно если откладывать уборку на потом. Влага, мыльный налет и остатки воды быстро превращают душ в идеальную среду для плесени и грязи.

Однако пользователи соцсетей уверяют: поддерживать чистоту в душе можно без генеральных уборок — достаточно нескольких простых привычек.

Почему душ быстро загрязняется

Душевая кабина ежедневно контактирует с водой, косметикой и теплом. Если не убирать влагу вовремя, на стенках и швах появляется:

розовый и черный налет;

известковые разводы;

плесень в углах и на герметике.

Именно поэтому регулярный минимальный уход работает лучше, чем редкая, но трудоемкая чистка.

"Ленивый" способ поддерживать чистоту в душе

Один из пользователей Reddit поделился простым лайфхаком, который стал вирусным. Его суть — убирать душ прямо во время мытья.

Для этого нужно:

закрепить в душевой корзину;

положить туда щетку и бутылку с мягким чистящим средством.

Пока вы принимаете душ, можно буквально за 10–20 секунд протереть проблемные места — углы, плитку, бортики. Такой подход не идеален, но, по словам автора, "объективно чище, чем было раньше".

Быстрая уборка без усилий: советы пользователей

Другие участники обсуждения добавили свои идеи, как поддерживать чистоту в душе без стресса:

Щетка с дозатором. В ручку заливают разбавленное средство для мытья посуды — удобно для быстрой чистки стен и пола.

Уборка во время процедур. Пока маска или кондиционер для волос "работают", можно пройтись щеткой по плитке.

Раз в неделю — экспресс-чистка. Опрыскать душ отбеливателем, подождать пару минут, пройтись длинной щеткой и смыть водой.

Силиконовый скребок — главный секрет чистого душа

Один из самых эффективных и простых инструментов — силиконовый скребок для воды. Его советуют использовать после каждого душа.

Преимущества метода:

  • занимает меньше минуты;
  • убирает лишнюю влагу;
  • предотвращает появление налета и плесени;
  • позволяет ограничиться глубокой уборкой всего раз в месяц.

Многие отмечают, что после нескольких лет использования скребка стекла остаются кристально чистыми, а плитка — без следов жесткой воды.

Как поддерживать чистоту в душе без генеральной уборки

Чтобы душевая кабина всегда выглядела опрятно, достаточно:

  • держать чистящие средства под рукой;
  • убирать понемногу, но регулярно;
  • не оставлять воду на стенках и стекле;
  • проветривать ванную комнату после душа.

Смотрите видео о том, как отмыть стекло в душевой кабинке:

21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на сегодня 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

