РФ ударила по производству ракет 'Фламинго': Зеленский рассказал подробности

Одна из крупных производственных линий была уничтожена в результате российских ракетных ударов.

Зеленский рассказал об ударе РФ по производству ракет "Фламинго" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Fire Point

Ракеты Фламинго уже бьют по России

Что сейчас с производством ракет

Россия нанесла удар по производству украинских крылатых ракет "Фламинго". Об этом 14 февраля во время пресс-конференции в Мюнхене на полях конференции по безопасности сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Украина уже применяла ракеты "Фламинго" по территории, где размещена российская система "Орешник".

"Мы их использовали несколько дней тому по территории, где находится система "Орешник". Мы посмотрим на результат. Думаем, что результат мы получили", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на данный момент количество таких ракет ограничено, поэтому их производство необходимо срочно наращивать.

Зеленский также сообщил, что одна из крупных производственных линий была уничтожена в результате российских ракетных ударов.

"Для нас чрезвычайно важно увеличить их количество. У нас были технические проблемы и, между нами говоря, одна из наших крупных производственных линий была уничтожена российскими ракетами. Но я уже могу говорить об этом. Потому что ее уже релоцировали и производство восстановили", — отметил президент.

Когда именно произошел удар, Зеленский не уточнил.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Могут ли ракеты "Фламинго" оставить Москву без электроэнергии — оценка эксперта

Сценарий масштабного блэкаута в Москве нельзя исключать. Такое мнение в комментарии Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Украина располагает достаточными возможностями, чтобы теоретически вывести из строя энергосистему российской столицы даже без применения крылатых ракет Tomahawk. В то же время он подчеркнул, что отсутствие этих ракет усложняет задачу из-за мощной системы противовоздушной обороны Москвы.

Эксперт отметил, что вокруг города создано два эшелона ПВО, преодолеть которые крайне сложно. Тем не менее, по его оценке, такая задача может быть реализована при одновременном использовании нескольких типов ракет, в частности "Фламинго", "Паляница" и "Пекло".

Удары ракетой "Фламинго" - последние новости

Как писал Главред, в течение января 2026 года Силы обороны Украины провели ряд результативных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. По информации Генерального штаба ВСУ, целью стали ангарные комплексы, где осуществляется подготовка к запуску межконтинентальных баллистических ракет средней дальности. Для удара применялись, в частности, ракеты FP-5 "Фламинго".

Позже авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание, что ракета "Фламинго" поразила именно определенные цели, а не прилегающую территорию, что свидетельствует о ее высокой точности. Он подчеркнул, что удар был нанесен по полигону "Капустин Яр", расположенному на расстоянии более 600 километров, и ракета смогла точно попасть в ангары.

12 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, оборонному предприятию и складам боеприпасов противника.

