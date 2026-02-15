Укр
Мощная магнитная буря началась 15 февраля: сколько будет штормить

Сергей Кущ
15 февраля 2026, 12:40
Геомагнитные бури — это естественное космическое явление, однако они могут негативно сказаться на здоровье.
Мощная магнитная буря началась 15 февраля
Мощная магнитная буря началась 15 февраля

Вы узнаете:

  • Сколько продлится магнитная буря
  • Как пережить магнитную бурю

15 февраля на Земле началась мощная магнитная буря силой 5 баллов. Повышенная геомагнитная активность стартовала на сутки раньше прогнозов. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии XRAS.

По данным специалистов, причиной стал корональный выброс массы на Солнце, который достиг магнитосферы Земли быстрее ожидаемого. В результате индекс геомагнитной активности вырос до уровня G1–G2 (пятибалльная буря).

видео дня

Сколько продлится магнитная буря

Эксперты отмечают, что активность сохранится как минимум в течение 15 и 16 февраля. Основной пик пришёлся на ночь с 14 на 15 февраля, когда на фоне геомагнитных колебаний усилилась яркость полярных сияний.

Если солнечная активность не усилится повторно, уже после 16 февраля магнитное поле Земли начнёт постепенно стабилизироваться.

Чем опасна магнитная буря

Геомагнитные бури — это естественное космическое явление, однако они могут:

  • вызывать кратковременные сбои в работе GPS и спутниковых систем;
  • влиять на радиосвязь;
  • создавать помехи в навигации;
  • усиливать полярные сияния.
магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как магнитная буря влияет на самочувствие

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут испытывать:

  • головные боли;
  • усталость и сонливость;
  • раздражительность;
  • скачки давления;
  • нарушения сна.

Особенно осторожными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что делать во время магнитной бури

Чтобы снизить влияние геомагнитной активности, специалисты советуют:

  1. больше бывать на свежем воздухе;
  2. соблюдать режим сна;
  3. пить достаточное количество воды;
  4. избегать алкоголя и тяжёлой пищи;
  5. при отсутствии противопоказаний принимать контрастный душ.

Вам может быть интересно:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

