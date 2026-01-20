Землю накрыла мощная магнитная буря "красного уровня": к чему следует быть готовым

Вечером 18 января наблюдалась длительная солнечная вспышка мощностью X1.9 и связанный с ней корональный выброс массы.

Магнитная буря 20 января

20 января ожидается очень сильная магнитная буря

Удар по Земле прогнозируют в ближайшие часы

Возможны полярные сияния и перебои в работе техники

Во вторник, 20 января, по данным meteoagent и Британской геологической службы, ожидается мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 7,7 из 9 возможных. Активность Солнца остается очень высокой.

Предпосылки нынешней бури формировались в течение последних нескольких дней. 16 января 2026 года мимо Земли прошел усиленный поток солнечного ветра со скоростью около 700 км/с. Bz-компонента межпланетного магнитного поля была направлена на юг, что способствовало развитию геомагнитных возмущений.

Фиксировалась слабая буря уровня G1 с вероятностью кратковременного усиления до G2. К-индекс достигал значения 5 в 16:26 UTC, что соответствует малой буре по шкале NOAA. В высоких широтах были возможны наблюдения полярного сияния.

По итогам предыдущих суток солнечная активность оставалась низкой: регистрировались преимущественно слабые вспышки класса C. Самая мощная - C9.8 - произошла 15 января в 06:36 UTC в области AR 4341. Регион входил в зону прямой видимости с Земли и сохранял потенциал для вспышек класса M. Общая вероятность вспышек оценивалась на уровне 55% для класса M и 10% - для класса X.

18 января в активной области AR 4341 была зафиксирована мощная вспышка класса X1.9, которая стала ключевым фактором нынешнего роста геомагнитной активности. Вспышка произошла в 18:08 UTC и сопровождалась радиоизлучением II типа со скоростью около 693 км/с и длительным 10-сантиметровым радиосплеском (TenFlare), который длился более двух часов и достиг уровня 3200 SFU.

Специалисты также зафиксировали значительный корональный выброс массы (CME) с признаками полного гало. Хотя основной поток плазмы был направлен на восток, наличие гало-сигнала указывало на вероятную составляющую, ориентированную в сторону Земли.

По предварительным оценкам, столкновение с магнитосферой возможно в течение 24–48 часов. NOAA/SWPC могли объявить режим ожидания сильной бури уровня не менее G3. Обновленная модель NASA прогнозировала прохождение фронта CME вблизи Земли около 06:00 UTC 20 января.

На выходных скорость солнечного ветра повысилась из-за связи с высокоскоростным потоком в корональной дыре. После вспышки X1.9 уровень геомагнитной активности вырос до условий STORM G3, а по оценкам ученых возможны периоды до STORM G4. Уровень солнечных протонов демонстрировал постепенный рост, из-за чего был введен режим мониторинга слабого радиационного шторма S1.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Специалисты советуют в такие периоды пить больше жидкости, в частности травяные и зеленые чаи, избегая кофе и алкоголя. Питание должно быть легким, с акцентом на сезонные овощи и зелень. Полезны прогулки и пребывание на свежем воздухе. Важно нормализовать сон и стараться меньше нервничать.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

