Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Марина Фурман
17 января 2026, 10:03
Магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.
Землю накрыла магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какова мощность магнитной бури
  • Как долго продлится геомагнитный шторм

В субботу, 17 января, Землю накрыла мощная магнитная буря. Ее геомагнитная активность достигла К-индекса 5.9, что приравнивается к "красному уровню". Об этом свидетельствуют данные из Meteoagent.

Сегодня влияние корональной дыры стало геоэффективным — это еще больше повысило скорость солнечного ветра. Вероятность STORM G1 значительно возросла.

Мощная магнитная буря с К-индексом 5.4 наблюдалась и днем ранее, 16 января.

Ожидается, что в воскресенье, 18 января, сила природного явления снизится до К-индекса 4.7.

Как может реагировать человеческий организм на магнитные бури

Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Особенно подвержены - метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Известно, что во время магнитных бурь в организме могут происходить следующие реакции:

  • изменения в кровообращении;
  • некорректная работа вегетативной нервной системы;
  • головная боль;
  • повышение риска аритмии;
  • скачки артериального давления;
  • снижение настроения;
  • ощущение общей слабости.
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика: Главред

Как действовать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Лучше ограничить употребление жареной и жирной пищи. Ешьте больше фруктов, орехов и рыбы.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки можно заменить травяным чаем.

Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. При этом не стоит перегружать свое тело спортом. Все должно быть в меру.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

