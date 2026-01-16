Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Прогноз погоды в Житомирской области на выходные / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Основные факты:

Морозы до –23, без осадков.

Гололед, желтый уровень опасности

Переменная облачность, ветер 5–10 м/с

Житомирщина встретит выходные под знаком настоящей зимней погоды. По прогнозам синоптиков, 17 и 18 января осадков не ожидается, однако водителей предупреждают об опасной гололедице на дорогах. Об этом пишет Житомир.info со ссылкой на Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

Суббота, 17 января

В Житомире: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица (желтый уровень опасности). Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура: ночью –19…–21°, днем –10…–12°.

По области: похожая ситуация, местами возможен туман. Ночью –18…–23°, днем –9…–14°.

Воскресенье, 18 января

Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер изменит направление с восточного на юго-западный, скорость 5–10 м/с. Температура останется стабильной: ночью –18…–23°, днем –9…–14°.

Предупреждение для жителей:

Службы призывают водителей быть особенно внимательными из-за гололеда, который может привести к аварийным ситуациям. Пешеходам также советуют выбирать удобную обувь и избегать резких движений на скользких участках.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что на выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Между тем, на выходных в Днепре сохранится по-настоящему зимняя погода. Морозы будут стабильными, без оттепели, с облачным небом и местами небольшими осадками.

