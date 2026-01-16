Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

Дарья Пшеничник
16 января 2026, 16:27
40
Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.
Житомир погода
Прогноз погоды в Житомирской области на выходные / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Основные факты:

  • Морозы до –23, без осадков.
  • Гололед, желтый уровень опасности
  • Переменная облачность, ветер 5–10 м/с

Житомирщина встретит выходные под знаком настоящей зимней погоды. По прогнозам синоптиков, 17 и 18 января осадков не ожидается, однако водителей предупреждают об опасной гололедице на дорогах. Об этом пишет Житомир.info со ссылкой на Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

Суббота, 17 января

В Житомире: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица (желтый уровень опасности). Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Температура: ночью –19…–21°, днем –10…–12°.

видео дня

По области: похожая ситуация, местами возможен туман. Ночью –18…–23°, днем –9…–14°.

Воскресенье, 18 января

Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер изменит направление с восточного на юго-западный, скорость 5–10 м/с. Температура останется стабильной: ночью –18…–23°, днем –9…–14°.

Предупреждение для жителей:

Службы призывают водителей быть особенно внимательными из-за гололеда, который может привести к аварийным ситуациям. Пешеходам также советуют выбирать удобную обувь и избегать резких движений на скользких участках.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что на выходные в Украине ожидается преимущественно солнечная, но морозная погода. Только на крайнем юге возможен местами снег. Сохранится гололедица, а в западных и северных областях возможен туман.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Между тем, на выходных в Днепре сохранится по-настоящему зимняя погода. Морозы будут стабильными, без оттепели, с облачным небом и местами небольшими осадками.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Житомирская область новости Житомира Погода в Житомире Погода Житомирская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

17:16Украина
"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

16:25Война
Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Последние новости

17:22

Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

17:16

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

16:52

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

16:43

Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

16:27

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:25

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

16:13

Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

16:12

Самая длинная нота и сенсация в Threads: как LELÉKA стали фаворитами НацотбораВидео

16:12

Имеют серьезные намерения: в ВСУ сказали, на что нацелятся россияне весной

Реклама
15:59

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:05

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

15:03

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:01

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

14:54

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

14:45

До сегодняшнего дня в Украине не было ракет для ПВО: тревожное заявление Зеленского

14:19

План ЕС по членству для Украины столкнулся с мощным сопротивлением – FT

14:11

Беременную победительницу "Холостяка" преследовали: вмешалась полиция

13:59

В Киеве все университеты переходят на дистанционку: как будут учиться студенты

Реклама
13:57

Вражеским БПЛА обламали крылья: ВМС показали кадры разгромленного завода в РФВидео

13:54

Как долго в Украине будут морозы и стоит ли ждать потепления - прогноз синоптика

13:53

Не для красоты: стюардесса объяснила, зачем носит платок на шее во время работы

13:39

Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — певица ответила

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

Реклама
11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять