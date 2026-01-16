Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

Кратко:
- В Харькове днем и вечером осадков не предвидится
- На дорогах города возможен гололед
В пятницу, 16 января, погода в Харькове будет облачной. Утром прошел мелкий снег.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня погода будет облачной.
"В Харькове на протяжении всего дня продержится облачная погода. Утром пошел мелкий снег, но он вскоре закончился и больше в этот день не ожидается", - говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, 4, 4 м/с.
Температура воздуха днем будет -11...- 10 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -14... - 13 градусов.
Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в пятницу, 16 января, в Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах ожидают гололед. Днем будет держаться облачная погода.
В Харькове 16 января прогнозируют без существенных осадков. На дорогах возможен гололед.
Когда ожидается пик морозов в Украине - прогноз
Синоптики MkWeather ранее сообщали, что зима в Украине будет достаточно непредсказуемой.
Они предупреждали, что в январе ожидается постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.
"Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины", - добавили синоптики.
Напомним, синоптик Наталья Диденко говорила, что 15 и 16 января морозы в Украине ослабнут. Однако через несколько дней они снова усилятся.
Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.
Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.
