Мелкий снег и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками.

https://glavred.info/synoptic/melkiy-sneg-i-gololed-kakaya-pogoda-budet-segodnya-v-harkove-10732838.html Ссылка скопирована

В Харькове днем и вечером осадков не предвидится / коллаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Кратко:

В Харькове днем и вечером осадков не предвидится

На дорогах города возможен гололед

В пятницу, 16 января, погода в Харькове будет облачной. Утром прошел мелкий снег.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня погода будет облачной.

видео дня

"В Харькове на протяжении всего дня продержится облачная погода. Утром пошел мелкий снег, но он вскоре закончился и больше в этот день не ожидается", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 4, 4 м/с.

Температура воздуха днем будет -11...- 10 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -14... - 13 градусов.

Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в пятницу, 16 января, в Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах ожидают гололед. Днем будет держаться облачная погода.

В Харькове 16 января прогнозируют без существенных осадков. На дорогах возможен гололед.

Когда ожидается пик морозов в Украине - прогноз

Синоптики MkWeather ранее сообщали, что зима в Украине будет достаточно непредсказуемой.

Они предупреждали, что в январе ожидается постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

"Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров. Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины", - добавили синоптики.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко говорила, что 15 и 16 января морозы в Украине ослабнут. Однако через несколько дней они снова усилятся.

Как писал Главред, погода в Украине в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные колебания и осадки.

Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред