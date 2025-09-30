Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

Вы узнаете:
- Какой будет погода зимой
- В каких регионах Украины зимой будет холоднее всего зимой
Зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной. Синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега. Об этом свидетельствуют данные MkWeather.
Специалисты отмечают, что грядущая зима будет достаточно непредсказуема.
Ожидается, что в Европе ожидается зима в две фазы. Например, в декабре будет преобладать влажная и штормовая погода на западе, а в феврале придут рекордные морозы и мощные бури в центральные и восточные районы.
В конце зимы прогнозируется длительное похолодание - от Скандинавии до Балкан и Центральной Европы.
Специалисты объясняют, что снежный покров в Сибири является ключевым предвестником зимнего климата Европы.
Есть вероятность того, что Италия, Греция и Балканы могут столкнуться с опасными зимними штормами. Возможны ливни и снегопады в горных местностях.
Какой будет зима в Украине
Украина расположена в Восточной Европе. В обнародованных данных говорится, что это самый холодный регион континента с потенциалом для рекордных арктических вспышек в конце зимы. Возможно содержание устойчивого снежного покрова и минусовых температур.
Согласно прогнозу, начало зимы отметится относительно мягкой погодой. Время от времени возможны дожди и снег.
В январе ожидается постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.
Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров.
Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом. Температура воздуха составляет -3°С. 30 сентября в Карпатах продолжило снежить. Спасатели призвали туристов соблюдать правила безопасности во время походов в горы.
Тем временем народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.
Кроме этого, синоптик Кибальчич сообщил, что в течение новой рабочей недели, с 29 сентября по 5 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.
