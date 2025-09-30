Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

Зима 2025-2026 года будет довольно непредсказуемой.

https://glavred.info/synoptic/kakoy-budet-zima-v-ukraine-poyavilsya-oshelomlyayushchiy-prognoz-10702667.html Ссылка скопирована

Погода на зиму 2025-2026 / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода зимой

В каких регионах Украины зимой будет холоднее всего зимой

Зима 2025-2026 в Украине будет рекордно холодной. Синоптики прогнозируют сильные морозы и много снега. Об этом свидетельствуют данные MkWeather.

Специалисты отмечают, что грядущая зима будет достаточно непредсказуема.

видео дня

Ожидается, что в Европе ожидается зима в две фазы. Например, в декабре будет преобладать влажная и штормовая погода на западе, а в феврале придут рекордные морозы и мощные бури в центральные и восточные районы.

В конце зимы прогнозируется длительное похолодание - от Скандинавии до Балкан и Центральной Европы.

Специалисты объясняют, что снежный покров в Сибири является ключевым предвестником зимнего климата Европы.

Есть вероятность того, что Италия, Греция и Балканы могут столкнуться с опасными зимними штормами. Возможны ливни и снегопады в горных местностях.

Какой будет зима в Украине

Украина расположена в Восточной Европе. В обнародованных данных говорится, что это самый холодный регион континента с потенциалом для рекордных арктических вспышек в конце зимы. Возможно содержание устойчивого снежного покрова и минусовых температур.

Согласно прогнозу, начало зимы отметится относительно мягкой погодой. Время от времени возможны дожди и снег.

В январе ожидается постепенное снижение температуры, которое перейдет в настоящие арктические морозы.

Именно январь и февраль могут принести обильные снегопады и устойчивый снежный покров.

Особенно холодно во второй половине зимы может быть в восточных и центральных областях Украины.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 29 сентября, Черногорский хребет в Карпатах засыпало снегом. Температура воздуха составляет -3°С. 30 сентября в Карпатах продолжило снежить. Спасатели призвали туристов соблюдать правила безопасности во время походов в горы.

Тем временем народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что Украину ждет бабье лето и долгожданное потепление.

Кроме этого, синоптик Кибальчич сообщил, что в течение новой рабочей недели, с 29 сентября по 5 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода. Возможны резкие перепады температуры и дожди.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред