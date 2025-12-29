Поваленные деревья и парализованное движение: последствия непогоды в Украине

ГСЧС предупреждает водителей быть осторожными и избегать поездок во время снега, гололеда и порывистого ветра.

Автобусы и легковые автомобили отбуксировали на безопасные участки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Сильный снег и гололедица парализовали движение на дорогах Ивано-Франковской и Житомирской областей

Спасатели ГСЧС эвакуировали 32 человека и убрали поваленные деревья

Образовались пробки из-за заблокированных участков дорог и съездов транспортных средств

Сильный снег и гололедица осложнили движение транспорта в Ивано-Франковской области, оставив водителей в сложных условиях на дорогах. К спасению людей привлекли подразделения ГСЧС.

"В результате ухудшения погодных условий на автодорогах Франковщины спасатели ГСЧС отбуксировали 12 легковых автомобилей и автобус. Также эвакуированы 32 человека, среди которых 7 детей, которые оказались в сложной дорожной ситуации", - сообщает ГСЧС в Telegram. видео дня

Спасатели призывают водителей "быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок во время непогоды".

В последние дни погодные условия в западных областях Украины значительно ухудшились - снег, гололедица и порывистый ветер затрудняют движение транспорта. ГСЧС отмечает, что водители часто не могут самостоятельно преодолеть заснеженные или скользкие участки дорог.

Видео последствий непогоды в Ивано-Франковской области

Последствия непогоды в Ивано-Франковской области / Фото: Скриншот

Поваленные деревья в Житомирской области

Сильная непогода в Житомирской области осложнила движение на дорогах, в частности из-за поваленных деревьев, которые блокировали проезжую часть.

"Оказываем помощь населению из-за непогоды. В частности, вблизи сел Малиновка и Потаповичи Коростенского района спасатели привлекались на уборку деревьев, упавших на проезжую часть и перекрыли движение транспорта с обоих направлений. Из-за чего образовались незначительные пробки", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели распилили деревья и убрали их остатки на обочину. Кроме того, в селе Топорище Житомирского района специалисты ГСЧС помогли водителю автобуса, который съехал на обочину и не мог продолжить движение из-за гололеда.

"С помощью троса и пожарного автомобиля транспортное средство отбуксировали на безопасный участок дороги, после чего он продолжил движение самостоятельно", - добавили спасатели.

ГСЧС региона также опубликовали фото ликвидации последствий непогоды, где видно, как спасатели помогают тянуть транспорт на буксире.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

